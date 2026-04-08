Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

С абрина Карпентър, известна със своите руси букли, е почти неузнаваема на корицата на новия брой на списание Perfect. Тя замени емблематичната си визия на Златокоска с елегантна, черна перука с плътен прав бретон. Изпълнителката заложи на готик естетиката, допълвайки трансформацията си с черен маникюр и драматично размазан грим около очите.

Заснета от фотографа Брайс Андерсън и стилизирана от Кейти Гранд, 26-годишната звезда се появява и на втора корица – този път с обемни къдрици в нюанс „ягодово русо“ и розова рокля на Marc Jacobs, обсипана с кристали.

„Сабрина, каквато не сте я виждали досега“, написаха от екипа на Perfect в Instagram, анонсирайки общо осем различни корици за броя.

В придружаващото интервю с Марк Джейкъбс, Карпентър споделя откровено за ниския си ръст (едва 155 см) и трудния път към намирането на личен стил.

„Аз съм най-ниският човек на света. Затова в началото отношенията ми с модата бяха доста сложни“, признава тя пред дизайнера. „Денят, в който разбрах какво е истинското шивачество и как дрехата се прекроява по тялото, промени живота ми.“

Изпълнителката на хита „House Tour“ разсъждава и върху емоционалната сила на облеклото.

„Възприемам модата като изкуство – нещо, което може да те накара да се чувстваш или изключително несигурен, или толкова уверен, че дори да не усещаш какво носиш“, казва тя.

Тази увереност е напълно видима по време на фотосесията, където родената в Пенсилвания актриса приветства възможността за експерименти. „Успяхме да изпробваме визии, на които никога преди не бях залагала. Много перуки, съвсем различен грим и форми, които обикновено не бих облякла“, споделя Карпентър пред Джейкъбс.

Тъмната коса не е напълно непозната територия за нея. Тя се боядиса в меденокафяво за ролята си във филма „Нола“ през 2018 г., а миналия октомври използва няколко тъмни перуки в скечовете си като водещ на „Saturday Night Live“.

В момента Сабрина Карпентър се подготвя за своя хедлайнерски концерт на фестивала Coachella този петък. Изявата ѝ идва две години и два албума след последното ѝ участие на сцената в пустинята. Пред Марк Джейкъбс тя разкрива, че шоуто е планирано в продължение на месеци: „Това е най-амбициозният проект, който някога съм правила.“