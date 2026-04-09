Парламентарни избори

ЦИК с актуална информация за предстоящия вот

От МВР обясниха, че в периода от 17 март до 19 април на територията на цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции срещу купения вот

9 април 2026, 06:54

Ц ентралната избирателна комисия представя актуални данни за предстоящия предсрочен парламентарен вот на 19 април.

10 дни преди изборите подготовката на вота върви с пълна сила. В сряда президентът Илияна Йотова и отговорните институции за организацията обсъдиха сигурността на изборите. От Министерството на вътрешните работи обясниха, че в периода от 17 март до 19 април на територията на цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции срещу купения вот.

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Външният министър Надежда Нейнски отбеляза, че интересът към гласуването в чужбина е голям. За изборите на 19 април са подадени над 60 000 заявления, което е приблизително два пъти повече от броя им за вота през 2024 г.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза вчера председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова по време на срещата с президента в сградата на „Дондуков“ 2.

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650, каза Нейкова.

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

По думите на председателя на ЦИК подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.

За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации. Този път ЦИК категорично забрани да се правят такива замени без да е налице законово основание. Много често като причина се посочваше, че човекът не желае повече да бъде член на СИК, но този път задължително трябва да има и собственоръчно подписано заявления, обясни Нейкова.

Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница, добави Камелия Нейкова.

Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина

Тя каза, че след Великден ще започне инсталирането на машините за гласуване в страната.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева отбеляза, че в предстоящите дни районните избирателни комисии ще проведат обученията на СИК.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Сънят с продължителност над осем часа на нощ действа като защитна мярка, независимо от часа на лягане или неговата средна точка

"Кетаминовата кралица" Джасвин Сангха - жената, която е в центъра на делото за свръхдоза на Матю Пери

Сангха съзнателно е продавала наркотици и не е спряла, дори когато властите са се приближавали до разкриването ѝ

Милорад каза сбогом на мечтата си за победа в Hell’s Kitchen

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Протест за оставката на Сарафов в София

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира протеста

Осъдиха "Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери

Тя беше осъдена на 15 години във федерален затвор

Тръмп заплаши с 50-процентни мита държавите, даващи оръжия на Иран

Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

Инициативата за поставянето ѝ е на Ралица Асенова

Тръмп ще обсъди напускане на НАТО, обяви Белият дом

Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

КГИР заплаши със "сериозен отговор", ако Израел не преустанови атаките срещу Ливан

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Тръмп също отрече публично обявения ирански план за мир

Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

Движението се пренасочва през прохода "Шипка"

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

Ключовият петролопровод "Изток – Запад" в Саудитска Арабия беше ударен при иранска атака

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Десетки ирански дронове и ракети над държавите край Персийския залив

Днес Израел нанесе най-тежките удари в Ливан

ООН: Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Парадоксално е, че същият геоложки процес, направил Ормузкия проток уникален, е и причината за неговата изключителна уязвимост

Почина проф. Илка Попова

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици

