Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

А ко се постигне споразумение за рамка за преговори, Ормузкият проток може да бъде отворен "ограничено, под контрола на Иран", като "координацията с иранските военни ще бъде задължителна за всички кораби. Все още примирието е крехко, но ние предпочитаме траен мир, макар че Иран не се страхува да се върне към войната, ако САЩ искат да поемат по същия път."

Иран може да отвори протока по ограничен и контролиран начин утре или вдругиден, преди срещата между представители на САЩ и Иран в Пакистан, заяви пред "Ройтерс" високопоставен ирански представител, участващ в преговорите.

Ключовият петролопровод "Изток – Запад" в Саудитска Арабия, който в момента е единственият маршрут за износ на суров нефт, беше ударен при иранска атака, а други съоръжения в кралството също бяха взети на прицел, каза източник от индустрията.

Тръбопроводът пренасяше около 7 милиона барела на ден от богатата на петролни залежи източна част на кралството към пристанището Янбу на Червено море, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток, блокирайки огромни количества нефт и газ и предизвиквайки скок на цените на световните енергийни пазари. Очаква се потоците през нефтопровода да бъдат засегнати, каза източникът, но щетите все още се оценяват. Това би могло да влоши енергийната криза, която според експерти е най-тежката в историята.

Саудитската компания "Арамко" използва около 2 млн. барела дневно за вътрешно потребление, като ѝ остават около 5 млн. барела дневно за износ. Данните за корабоплаването показват, че през седмицата, започваща на 23 март, товаренето в Янбу е достигнало средно 4,6 млн. барела дневно, което е близо до максималния капацитет, въпреки атаките.

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви днес, че е нанесъл удари по няколко цели в региона с ракети и дронове, включително това, което определи като нефтени съоръжения на американски компании в Янбу.

Германското правителство призова транзитът през Ормузкия проток да не бъде облаган с такси, след като Техеран се съгласи временно да отвори отново този ключов воден път като част от споразумението за двуседмично примирие със САЩ, предаде ДПА, като цитира говорител на външното министерство.

Ормузкият проток не е само част от иранските води, но и попада под действието на договорите на ООН за международното морско право.

"Именно затова е от съществено значение, когато преминаването бъде възобновено, да бъде гарантиран свободен, безопасен и безплатен морски трафик", каза говорителят: "Това е позицията на Германия, която произтича от приложимото международно право."