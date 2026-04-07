Велики вторник е! Ден за поучения и последни нравствени наставления

"Артемис 2" навлезе в гравитационната зона на Луната – мисията достига ключов етап
Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма
Мисията „Артемис II”: НАСА показа още кадри, заснети от Космоса

Мисията „Артемис II”: НАСА показа още кадри, заснети от Космоса
Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува

Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува
Макс от Hell’s Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)

Макс от Hell’s Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)
Пламена за ”Капките” и пътя от училищната сцена до големите концерти

Пламена за ”Капките” и пътя от училищната сцена до големите концерти

В елики вторник от Страстната седмица е днес.

Продължават поученията, които богослужебните текстове ни предлагат през тази седмица. Посочва се на какво се дължи духовното безплодие. То образно е представено в изобличението на Иисус Христос към фарисеите и книжниците, което слушаме в четивото за деня от Евангелие от Матей, 23 глава. В тяхно лице Спасителят бичува лицемерието, което винаги е причина да нямаме духовността, нужна за истински християнски живот.

Започва Страстната седмица, Велики понеделник е

Църквата ни призовава и към духовна бдителност чрез притчата за неразумните девици, защото ,,никой не знае деня и часа, в който Човешкият Син ще дойде“. В основната песен и днес се пее: "Ето, Младоженецът идва в полунощ и блажен е този, когото Той намери буден, а недостоен е онзи, когото намери безгрижен; внимавай, душо моя, да не те налегне сън и да бъдеш предадена на смърт пред затворените врати на царството!“.

Притчата за десетте девици е една от поредицата поучителни разкази, с които Христос при последното Си влизане в Йерусалим наставлява Своите ученици, за да ги подготви за времето, когато след Неговата кръстна смърт и възкресението Му вече ще бъдат сами.

Друга притча, припомняна днес, е тази за талантите: един господар раздал на подчинените си различни суми пари (талантът е значителна сума), за да ги стопанисват, докато той отсъства. След време, когато се прибрал, той поискал сметка от тях. И се оказва, че едни са стопанисвали добре повереното богатство и от това спечелили за господаря си. Докато един служител заровил таланта в земята и го върнал на господаря в същия размер, но бил наказан, защото не разработил таланта си, за да спечели за себе си и за собственика.

На всекиго от нас е даден от Бог някакъв талант, но не бива да заравяме таланта си в земята, както е направил ленивият човек. Талантът (и в преносния смисъл на думата) ни е даден за наша лична полза, но ще ни се поиска отчет. Затова нека се потрудим, да дадем плод!

Велики вторник е ден, посветен на духовни поучения, нравствени наставления и милосърдие към бедните и нуждаещите се.

Според традицията това е време, в което трябва да се довършат домакинските задължения - да се почисти домът и да се направят последните приготовления за предстоящия празник.

На този ден се изпълнява и обичаят с т.нар. „мълчана вода“ – древен ритуал, при който девойки носят вода от извор в пълно мълчание, вярвайки, че така тя запазва своята чистота и лечебна сила.

Дните от Страстната седмица са време за смирение, размисъл и равносметка, съпътствани от строг пост и духовно пречистване.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

pariteni.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 23 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 35 минути

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

,

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Любопитно Преди 41 минути

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Любопитно Преди 1 час

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Свят Преди 1 час

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Грешките, които съсипват великденските яйца

Любопитно Преди 1 час

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Свят Преди 1 час

Блокада на Ормузкия проток може да доведе до шоков скок в цените на горивата и храните в Европа. Василена Василева обяснява защо 20% от световния петрол са ключът към стабилността на икономиката ни и какви мерки за икономии обмисля вече Брюксел

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

България Преди 9 часа

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

България Преди 10 часа

Жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Свят Преди 11 часа

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

България Преди 11 часа

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Свят Преди 12 часа

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Свят Преди 12 часа

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

България Преди 12 часа

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

<p>Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа</p>

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Свят Преди 13 часа

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

България Преди 14 часа

Започват проверки на договорите от предходните месеци

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 април, вторник

Edna.bg

Обявиха съдията за дербито на Пловдив, повериха Левски на Радослав Гидженов

Gong.bg

Решаващ сблъсък за Везенков и Олимпиакос в битката за върха срещу Реал

Gong.bg

Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици

Nova.bg

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

Nova.bg