Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Н ов систематичен преглед на Кокран анализира резултатите от 12 научни изследвания, включващи почти 23 000 души с история на сърдечно-съдови заболявания, инфаркт или инсулт.

Участниците приемали лекарството срещу подагра – колхицин – най-малко шест месеца, обикновено в доза 0,5 mg веднъж или два пъти дневно. Около 80% от участниците били мъже, а средната възраст варирала между 57 и 74 години. Половината получавали колхицин, а останалите – плацебо или стандартно лечение.

Основни резултати

Хората, които приемали ниски дози колхицин, по-рядко получавали инфаркт или инсулт. На всеки 1000 души били предотвратени 9 инфаркта и 8 инсулта в сравнение с тези, които не получавали лекарството, пише doctor.rambler.ru.

Сериозни странични ефекти не били наблюдавани, макар че в групата на колхицина по-често се срещали леки и краткотрайни стомашни или храносмилателни неразположения.

„Сред 200 души със сърдечно-съдови заболявания, при които обикновено се очакват около седем инфаркта и четири инсулта, използването на ниска доза колхицин може да предотврати приблизително два случая от всеки тип“,

казва д-р Рамин Ебрахими, съпредседател на авторския екип от Медицинския университет в Грайфсвалд.

Сърдечно-съдовите заболявания често са свързани с хронично възпаление, което повишава риска от инфаркт и инсулт. Колхицинът намалява възпалението, поради което се разглежда като потенциално полезно средство за тази група пациенти.

Остават обаче въпроси, като например дали колхицинът влияе върху общата смъртност или намалява нуждата от процедури като коронарна реваскуларизация. Проучването също не показва дали лекарството подобрява качеството на живот или съкращава времето за хоспитализация.

Авторите подчертават, че са нужни допълнителни изследвания.

По-рано учени от Медицинското училище „Икан“ към болница „Маунт Синай“ в Ню Йорк предложиха радикално нов подход за лечение на инфаркт. Те активирали ген, който отговаря за регенерацията на сърдечните клетки при новородени, но спира да функционира при възрастни. По този начин клетките могат сами да се възстановяват.