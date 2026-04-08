Любопитно

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Парадоксално е, че същият геоложки процес, направил Ормузкия проток уникален, е и причината за неговата изключителна уязвимост

8 април 2026, 17:10
Велика сряда е: Ден на предателството и на покаянието

Велика сряда е: Ден на предателството и на покаянието
Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

"Артемис II" пое обратно към Земята
Велики вторник е! Ден за поучения и последни нравствени наставления

Велики вторник е! Ден за поучения и последни нравствени наставления
Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

"Артемис 2" навлезе в гравитационната зона на Луната – мисията достига ключов етап
Започва Страстната седмица, Велики понеделник е

Започва Страстната седмица, Велики понеделник е
Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

О коло една четвърт от световната морска търговия с петрол преминава през Ормузкия проток – воден път с ширина едва 48 километра, разположен между Персийския и Оманския залив. Този тесен проход е една от най-важните морски „горещи точки“ в света. Той е критичен маршрут за стратегически товари, чието прекъсване може да предизвика хаос в глобалната икономика – сценарий, който наблюдаваме от края на февруари заради ескалиращия конфликт в Близкия изток, пише National Geographic.

Освен геополитическо ядро, протокът е и истинско геоложко чудо. „Това е едно от малкото места на Земята, където можете да наблюдавате сблъсъка на два континента в реално време“, обяснява Майк Сърл, професор по науки за Земята в колежа „Уорчестър“ към Оксфордския университет.

Доказателствата за този процес са врязани в релефа на целия регион – от величествените планини Загрос в Южен Иран до най-тясната точка на протока, където оманският полуостров Мусандам се врязва на север към иранския бряг като острие на кама.

Полуостров Мусандам е забележителен със своите стръмни черни скали и назъбена брегова линия от „удавени долини“ – специфичен вид естуар, формиран при наводняването на речни корита от покачващото се морско равнище. Районът е и едно от редките места, където офиолитът (скали, обикновено скрити дълбоко под океанската кора) е „абсолютно зрелищно разкрит“, казва Сърл. По думите му това е най-мащабният и добре запазен офиолитов комплекс в света.

Парадоксално е, че същият геоложки процес, направил Ормузкия проток уникален, е и причината за неговата изключителна уязвимост.

  • Как се е родил Ормузкият проток?

Много от световните търговски възли са проливи – тесни водни басейни, свързващи две по-големи акватории. Те са се формирали естествено в продължение на милиони години чрез изместване на тектоничните плочи и покачване на морското равнище вследствие на топенето на ледниците. Моряците използват тези географски преки пътища от векове, тъй като те съкращават значително пътя в сравнение с навигацията в открития океан.

За Ормузкия проток този процес започва преди около 35 милиона години със сблъсъка на две континентални маси: Арабската плоча на юг и Евразийската на север.

По онова време те са разделени от древния океан Тетис, кръстен на митологичния гръцки титан на морето. Арабската плоча започва да се подпъхва под Евразийската – процес, известен като субдукция. Постепенно тя „поглъща“ океана Тетис, докато двете плочи и сушата над тях не се сливат, обяснява Марк Алън, ръководител на катедрата по науки за Земята в университета Дърам, Великобритания.

„Хубавото на континенталните сблъсъци е, че те не приключват за миг“, казва Алън. „Дълбочинните сили, които движат плочите, продължават да действат десетки милиони години след първоначалния контакт.“

Докато Арабската плоча продължавала да пробива пътя си под Евразия, и двете плочи започнали да се деформират и удебеляват – „точно както при сблъсък между два автомобила“. Именно този натиск е издигнал днешните планини Загрос в Иран.

Това тектонично движение създава и условията за появата на самия проток. Алън предлага да си представим Арабската плоча като огъваща се линийка: когато поставите нещо тежко на единия ѝ край (в случая планинска верига), тя се извива надолу, образувайки вдлъбнатина. Тази географска депресия е оформила Персийския залив и Ормузкия проток.

Тук се намесва и климатът. Преди около 20 000 години, по време на последния ледников максимум, водата в Персийския залив е била толкова плитка, че на места е можело да се премине пеша. С топенето на ледените покривки обаче глобалното морско равнище се покачва със сто метра за период от 15 000 години – „светкавична скорост за стандартите на геологията“, отбелязва Алън. Водата залива източния бряг на днешен Ирак и запълва Персийския залив. В даден момент водите на реките Тигър и Ефрат също запълват пространството, оформяйки окончателно Ормузкия проток.

  • Ценен, но крехък ландшафт

Следите от този грандиозен сблъсък са видими навсякъде около протока. На север тектоничните сили са създали едни от най-зрелищните пейзажи в планините Загрос. Веригата е покрита със седиментни скали – пясъчник, шисти и варовик. Последният е изключително устойчив на ерозия, което позволява на геолозите да проследяват цели пластове в продължение на километри.

„Загрос отдавна се смята за рай за структурните геолози – тези, които изследват как и защо се формират скалите. Можете да изучавате тези масивни структури дори от сателитни снимки“, казва Алън.

Регионът е известен и със своите „солни ледници“ и солни куполи. Те се образуват, когато солта от земните недра бива изтласкана нагоре през гънките, създадени от сблъсъка. На места тя буквално се стича по склоновете като истински ледник от скала.

На юг полуостров Мусандам е част от планините Ал Хаджар в Оман. Те са изградени предимно от офиолити – фрагменти от океанската кора и мантията на Тетис, изтласкани върху Арабската плоча по време на сблъсъка преди около 60 до 95 милиона години. Тези сили са наклонили полуострова на изток, притискайки го към пролива.

Най-важното за съвременната икономика е, че именно този геоложки сблъсък е „подарил“ на региона огромните запаси от петрол.

В продължение на милиони години, преди Арабската плоча да се удари в Евразия, тя се е намирала точно под морското равнище. Там са се натрупвали органични материали и седименти, необходими за образуването на нефт и газ. Сблъсъкът на плочите буквално е „затворил“ тези залежи в огромни подземни капани под северния край на Арабската плоча – територии, които днес принадлежат на Иран, Ирак и части от Сирия.

„Отличителната черта на Близкия изток е мащабът“, подчертава Алън. „Всичко се е случило на огромна площ и за дълъг период. Находищата са толкова масивни, че икономически не се налага постоянно сондиране в търсене на нови резервоари – тези тук издържат десетилетия.“

Транспортирането на тези ресурси до световните пазари обаче преминава през „игленото ухо“ на Ормузкия проток.

Процесите в района не са спрели. Полуостров Мусандам продължава да се движи с геоложки темпове. Проучване на Майк Сърл от 2014 г. потвърждава, че полуостровът все още се измества на север към планините Загрос.

„Ормузкият проток постепенно ще се затвори“, прогнозира Сърл. И макар това да е малко вероятно да се случи в следващите 10 милиона години, геологията вече е предчертала съдбата на този стратегически воден път.

По темата

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Почина проф. Илка Попова

Почина проф. Илка Попова

България Преди 50 минути

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

България Преди 1 час

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Любопитно Преди 3 часа

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

Снимката е илюстративна

Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда“, твърди дъщерята на изчезналата жена

Свят Преди 3 часа

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

България Преди 3 часа

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 3 часа

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 3 часа

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

<p>Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена</p>

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Свят Преди 3 часа

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 4 часа

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Свят Преди 4 часа

Екипажът на „Артемис II“ надмина „Аполо 13“ и засне неземния „Залез на Земята“. Сред хилядите кадри от обратната страна на Луната се открои един емоционален жест, който разплака контролния център на Земята и именува нов лунен кратер

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

България Преди 4 часа

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 4 часа

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 4 часа

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 4 часа

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 4 часа

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа Арчи и Лилибет на Великден – сладки кадри от дома им в Калифорния

Edna.bg

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Edna.bg

Битката за титлата в Първа лига: Психология на финалната права

Gong.bg

НА ЖИВО: Монтана - ЦСКА, стартовите 11

Gong.bg

Бездомник откри части от човешко тяло в чувал в Пловдив

Nova.bg

Какво съдържа планът от 10 точки на Иран: 2 млн. долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток?

Nova.bg