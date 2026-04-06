Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

6 април 2026, 18:28

Н ова снимка от НАСА показва част от близката страна на Луната, която виждаме от Земята и част от т. нар. обратна страна на Луната.

Близката страна може да се разпознае по тъмните петна, които покриват повърхността ѝ, създадени в началото на историята на Луната, когато е била вулканично активна. Големият кратер на запад от потоците лава е басейнът Ориентале с ширина почти 1000 км, който обхваща части от близката и обратната страна на Луната.

Екипажът на "Артемида II" са първите хора, видели целия басейн Ориентале. Всичко вляво от кратера е обртната страна, полукълбото, което не можем да видим от Земята, защото Луната се върти около оста си със същата скорост, с която обикаля около нашата планета.

В дясната половина се виждат по-тъмни петна и кратери, включително много голям участък, който запълва по-голямата част от горния десен квадрант.

Лявата страна на Луната, която не се вижда от Земята, е много по-равномерно сива. Има малки вдлъбнатини и кратери, но те не променят цвета на повърхността с едно по-ясно видимо изключение.

 

Източник: НАСА    
