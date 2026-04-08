Свят

Осъдиха "Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери

Тя беше осъдена на 15 години във федерален затвор

8 април 2026, 22:53
Осъдиха "Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери
„Наистина съм придирчива към хората... копелетата на червения килим“ - в продължение на години Джасвин Санга, наричана „Кетаминовата кралица“, е водила „бизнес с трафик на наркотици в големи количества от резиденцията си в Северен Холивуд“.

Според прокурорите тя се е представяла като дилър на наркотици и е продавал изключително на клиенти холивудски звезди, предава Си Ен Ен.

Сега Санга ще замени луксозния си начин на живот с затворнически униформи, след като в сряда беше осъдена на 15 години във федерален затвор.

Това става две години и половина след смъртта на звездата от сериала „Приятели“ Матю Пери, на когото тя е продала фаталната доза.

Признаването на вина спести процес със съдебни заседатели и накара прокурорите да оттеглят други обвинения. Санга - 42-годишна американско-британската гражданка, е в предварителния арест от август 2024 г.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си през октомври 2023 г., шокира феновете на „Приятели“. Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е говорил публично за проблемите си със своите зависимости. 

Пери е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сеанси срещу депресия. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост.

Санга, която е във фокуса на вниманието заради живота си на светска дама, е продала десетки дози кетамин на Пери. При претърсване на дома ѝ разследващите са открили 80 флакона кетамин, както и метамфетамин и кокаин.

По отношение на кетамина тя се е хвалила, че може да „изпълни всяка поръчка“ благодарение на връзките си с „главен готвач“ и „учен“.

Освен Санга, още четирима души се признаха за виновни във връзка със смъртта на Матю Пери: личният му асистент Кенет Ивамаса, дилърът Ерик Флеминг, с когото е работила Санга, и двама лекари, обвинени, че съзнателно са се възползвали от зависимостта на актьора.

Д-р Салвадор Пласенсия беше осъден през декември на 30 месеца затвор. Той беше продал на актьора около 20 флакона кетамин в седмиците преди смъртта му.

Другият замесен лекар, Марк Чавес, е снабдявал д-р Пласенсия с кетамин. Той също беше осъден през декември на осем месеца домашен арест и 300 часа общественополезен труд.  

На двамата беше забранено да упражняват лекарска професия.

Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг трябва да научат съдбата си до края на април.

Източник: CNN, БТА    
