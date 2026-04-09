Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Правосъдният министър коментира изтеклия мандат на и.ф. главен прокурор

9 април 2026, 07:00
П редседателят на Върховния касационен съд е разпоредил образуването на тълкувателно дело веднага след решението на Конституционния съд. Целта е да се даде задължителен за всички съдилища отговор на въпроса дали изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов има право да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли 2025 г. – датата, на която изтича законово определеният срок за временното заемане на поста. Това съобщи служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в профила си във Facebook.

По думите му още през октомври миналата година Наказателната колегия на ВКС е изразила становище, че след тази дата Сарафов няма правомощия да подава подобни искания. Тъй като обаче това становище няма задължителен характер, в практиката на апелативните съдилища са се появили противоречия – част от съставите са допускали разглеждане на такива искания, макар и по-рядко от случаите, в които те са били отхвърляни.

Янкулов подчертава, че възобновяването на наказателни дела е извънреден механизъм за коригиране на съдебни грешки и може да се окаже ключов за възстановяване на справедливостта – както в полза, така и във вреда на подсъдимия. Именно затова въпросът дали главният прокурор може валидно да сезира съда в тези случаи е от съществено значение.

Министърът обръща внимание и на факта, че в определени ситуации държавата разполага с кратки срокове за реакция, а в други – главният прокурор е задължен да внесе искане за възобновяване, например при установени нарушения от Европейския съд по правата на човека. Според него това прави темата още по-важна, тъй като забавяне или липса на действие може да лиши страните от последната възможност за справедлив процес.

Янкулов съобщава още, че е изискал информация от ръководителите на ВКС и апелативните съдилища за конкретни случаи, в които възможността за възобновяване е била пропусната. По думите му трябва да стане ясно какви реални последици са настъпили за правосъдието заради създалата се ситуация.

Според него бързото образуване на тълкувателното дело показва, че ВКС осъзнава сериозността на проблема. Янкулов настоява въпросът да бъде решен възможно най-скоро, като подчертава, че няма правна или фактическа сложност, която да оправдае забавяне. Той допълва, че както решението на Конституционния съд, така и становището на Наказателната колегия вече дават ясен ориентир, а правната система трябва да намери начин да прекрати подобни казуси чрез законови механизми.

