Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

П редседателят на Върховния касационен съд е разпоредил образуването на тълкувателно дело веднага след решението на Конституционния съд. Целта е да се даде задължителен за всички съдилища отговор на въпроса дали изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов има право да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли 2025 г. – датата, на която изтича законово определеният срок за временното заемане на поста. Това съобщи служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в профила си във Facebook.

Протест за оставката на Сарафов в София

По думите му още през октомври миналата година Наказателната колегия на ВКС е изразила становище, че след тази дата Сарафов няма правомощия да подава подобни искания. Тъй като обаче това становище няма задължителен характер, в практиката на апелативните съдилища са се появили противоречия – част от съставите са допускали разглеждане на такива искания, макар и по-рядко от случаите, в които те са били отхвърляни.

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Янкулов подчертава, че възобновяването на наказателни дела е извънреден механизъм за коригиране на съдебни грешки и може да се окаже ключов за възстановяване на справедливостта – както в полза, така и във вреда на подсъдимия. Именно затова въпросът дали главният прокурор може валидно да сезира съда в тези случаи е от съществено значение.

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Министърът обръща внимание и на факта, че в определени ситуации държавата разполага с кратки срокове за реакция, а в други – главният прокурор е задължен да внесе искане за възобновяване, например при установени нарушения от Европейския съд по правата на човека. Според него това прави темата още по-важна, тъй като забавяне или липса на действие може да лиши страните от последната възможност за справедлив процес.

КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов

Янкулов съобщава още, че е изискал информация от ръководителите на ВКС и апелативните съдилища за конкретни случаи, в които възможността за възобновяване е била пропусната. По думите му трябва да стане ясно какви реални последици са настъпили за правосъдието заради създалата се ситуация.

Правосъдното министерство получи справка за Русинова и Петьо Еврото

Според него бързото образуване на тълкувателното дело показва, че ВКС осъзнава сериозността на проблема. Янкулов настоява въпросът да бъде решен възможно най-скоро, като подчертава, че няма правна или фактическа сложност, която да оправдае забавяне. Той допълва, че както решението на Конституционния съд, така и становището на Наказателната колегия вече дават ясен ориентир, а правната система трябва да намери начин да прекрати подобни казуси чрез законови механизми.