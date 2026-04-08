САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

А мерикански представител заяви, че обявеният от Иран план от 10 точки за прекратяване на огъня не съответства на условията, договорени с Белия дом за спиране на военните действия.

„Документът, за който съобщават медиите, не представлява работната рамка“, посочи високопоставеният служител, пожелал анонимност.

Той отказа да даде допълнителни подробности с аргумента: „Няма да водим преговори публично от уважение към процеса.“

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

При обявяването на двуседмично примирие за допълнителни преговори Тръмп заяви: „Получихме предложение от 10 точки от Иран и смятаме, че то е работеща основа за преговори.“

Впоследствие иранските държавни медии публикуваха план от 10 точки, който на практика представлява капитулация на САЩ. Според него САЩ трябва да напуснат Близкия изток, да изплатят репарации, да вдигнат санкциите срещу Иран и да му предадат Ормузкия проток.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп също отрече публично обявения ирански план за мир.

Белият дом мълчи за "тайния план" за Иран

„Многобройни споразумения, списъци и писма се изпращат от хора, които нямат абсолютно нищо общо с преговорите между САЩ и Иран, в много случаи те са пълни измамници, шарлатани и дори по-лошо. Те ще бъдат бързо разкрити след приключване на нашето федерално разследване. Има само една група смислени „точки“, които са приемливи за Съединените щати и ние ще ги обсъждаме при закрити врати по време на тези преговори. Това са точките, на които се основахме, за да се споразумеем за примирие. Те са разумни и това лесно може да се откаже“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.