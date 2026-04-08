САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Тръмп също отрече публично обявения ирански план за мир

8 април 2026, 20:50
Източник: Getty Images

А мерикански представител заяви, че обявеният от Иран план от 10 точки за прекратяване на огъня не съответства на условията, договорени с Белия дом за спиране на военните действия.

„Документът, за който съобщават медиите, не представлява работната рамка“, посочи високопоставеният служител, пожелал анонимност.

Той отказа да даде допълнителни подробности с аргумента: „Няма да водим преговори публично от уважение към процеса.“

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

При обявяването на двуседмично примирие за допълнителни преговори Тръмп заяви: „Получихме предложение от 10 точки от Иран и смятаме, че то е работеща основа за преговори.“

Впоследствие иранските държавни медии публикуваха план от 10 точки, който на практика представлява капитулация на САЩ. Според него САЩ трябва да напуснат Близкия изток, да изплатят репарации, да вдигнат санкциите срещу Иран и да му предадат Ормузкия проток. 

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп също отрече публично обявения ирански план за мир.

Белият дом мълчи за "тайния план" за Иран

„Многобройни споразумения, списъци и писма се изпращат от хора, които нямат абсолютно нищо общо с преговорите между САЩ и Иран, в много случаи те са пълни измамници, шарлатани и дори по-лошо. Те ще бъдат бързо разкрити след приключване на нашето федерално разследване. Има само една група смислени „точки“, които са приемливи за Съединените щати и ние ще ги обсъждаме при закрити врати по време на тези преговори. Това са точките, на които се основахме, за да се споразумеем за примирие. Те са разумни и това лесно може да се откаже“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Източник: БГНЕС    
Израел Иран война САЩ Тръмп
Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Свят Преди 2 часа

Десетки ирански дронове и ракети над държавите край Персийския залив

<p>Израел отвори ада над Ливан, над 112 загинали</p>

Днес Израел нанесе най-тежките удари в Ливан

Свят Преди 3 часа

Над 112 души загинаха, а други 837 са ранени

Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

Свят Преди 4 часа

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Любопитно Преди 4 часа

Сабрина Карпентър изненада феновете с неузнаваема готик визия и черна перука за корица на списание, като в откровено интервю разказа за модата, ниския си ръст и подготовката за най-амбициозното си шоу на фестивала Coachella

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

България Преди 4 часа

Обвиняемият нанесъл над 35 удара в тялото на жертвата

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

България Преди 5 часа

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

Свят Преди 5 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви „велик ден за световния мир“, след като американската мощ обезкърви Иран и елиминира ядрената заплаха. Докато Вашингтон празнува победата, генерал Кейн предупреди: „Примирието е само пауза, готови сме за още“

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Свят Преди 5 часа

Всички искания противоречат напълно на интересите и политиката на САЩ

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 5 часа

Кой ще е следващият елиминиран претендент?

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Части от човешко тяло са открити до контейнери за смет в Пловдив</p>

Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив

България Преди 6 часа

Полицията в Пловдив разследва тежко криминално престъпление, след като разчленено тяло бе намерено до контейнери за смет пред жилищен блок. Районът е напълно отцепен, а на място работят криминалисти, които изясняват причините за фаталния инцидент

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Любопитно Преди 6 часа

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

Снимката е илюстративна

Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда“, твърди дъщерята на изчезналата жена

Свят Преди 6 часа

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

България Преди 6 часа

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 7 часа

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 7 часа

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Взимаме си последно „сбогом“ с Янка Рупкина на Велика събота, в Бургас

Edna.bg

„Ох, на мама!” организира двудневен форум за бременни и родители

Edna.bg

Впечатляваща хореография от Ботев Пд за битката с Локо

Gong.bg

НА ЖИВО: ПСЖ - Ливърпул, изненада в състава на мърсисайдци

Gong.bg

Съединените щати отхвърлиха плана за примирие с Иран

Nova.bg

Бездомник откри части от човешко тяло в чувал в Пловдив

Nova.bg