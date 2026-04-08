Тръмп заплаши с 50-процентни мита държавите, даващи оръжия на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с въвеждането на 50-процентни мита държави, които доставят оръжие на Иран, въпреки че към момента няма правомощия да наложи подобни мерки заради решение на Върховния съд на САЩ, предаде "Ройтерс".

Съдът постанови, че използването на Закона за извънредни икономически правомощия с цел въвеждане на нов митнически режим противоречи на Конституцията на САЩ и такива мерки се нуждаят от одобрението на Конгреса.

"Държава, която доставя военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с мито от 50 на сто върху всички стоки, продавани на Съединените американски щати, и това влиза в сила незабавно. Няма да има никакви изключения!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл.