Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

В елики четвъртък от Страстната седмица е днес.

През първите дни на Страстната седмица вниманието на вярващите беше насочено към поучителните притчи на Иисус Христос, както и към Неговите срещи и разговори с хората.

Велики четвъртък и Велики петък обаче ни отвеждат към най-драматичните моменти от земния Му път – Неговите страдания, смърт и погребение.

На този ден Църквата си припомня събитията около последната вечеря на Христос с апостолите, известна като Тайната вечеря. Именно тогава Спасителят установява едно от най-важните тайнства в християнството – светата Евхаристия, чрез която вярващите приемат Тялото и Кръвта Христови.

Според евангелските разкази

Христос измива нозете на учениците си – знак за смирение и любов, давайки им пример за служение на ближния. По време на вечерята Той произнася и своята прощална беседа, както и първосвещеническата молитва.

След това Иисус Христос отива с учениците си в Гетсиманската градина,

където се моли преди предстоящите страдания. Там Той е предаден, заловен и отведен, за да бъде съден – начало на пътя към разпятието.

В богослужебния живот на Църквата Велики четвъртък също има особено значение.

Предиобед в храмовете се отслужва света Василиева литургия, съчетана с Велик маслосвет – служба за здраве и духовно изцеление, която се извършва само на този ден през годината.

Вечерта се отслужва утринната служба за Велики петък, която по традиция се изтегля напред.

В нея се четат 12 евангелски откъса, разказващи за страданията на Христос. Те са подбрани от четирите евангелия и се изчитат последователно, за да се представи пълната картина на случилото се.

Особено въздействащ момент е пеенето на църковното песнопение: „Днес виси на дърво Този, Който повеси земята над водите…“, което описва с дълбока символика страданията на Спасителя.

По време на това песнопение свещенослужителите изнасят от олтара Разпятието и го поставят в средата на храма.

Вярващите могат да се поклонят пред него до предиобеда на следващия ден – Велики петък, когато се отбелязва разпятието и смъртта на Христос.

Велики четвъртък е ден на смирение, съпреживяване и духовна подготовка, който напомня за силата на жертвата, прошката и любовта към ближния.