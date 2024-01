"Думата „закъснявам“ не важи за една кралица": Мадона защити забавянето си на концерт

М адона „енергично се защитава“ за двучасовото закъснение на концерт, заради което фенове заведоха съдебен иск, съобщава Би Би Си.

Певицата е съдена от двама фенове, които са присъствали на неин концерт миналия месец в Ню Йорк.

Фенове съдят Мадона за късен старт на концерта ѝ

В иска се казва, че двойката „не би платила за билети“, ако е знаела, че шоуто ще приключи толкова късно.

Представителите на американската певица и промоутърът „Лайв Нейшън“ заявиха, че технически проблем е причинил закъснението.

Съвместното изявление гласи: „Концертите в Северна Америка започнаха в зала „Барклис Сентър“ в Бруклин, както беше планирано, с изключение на технически проблем на 13 декември по време на саундчека.Това доведе до забавяне, което беше добре документирано в съобщенията в пресата по това време. Възнамеряваме да защитаваме този случай енергично“.

В изявлението се добавя, че неотдавнашната европейска част на турнето е „получила възторжени отзиви“.

В иска, заведен от Майкъл Фелоуз и Джонатан Хадън, се посочва, че „много притежатели на билети, които са посетили концерта в делничната вечер, е трябвало да станат рано, за да отидат на работа и/или да се погрижат за семейните си задължения на следващия ден“.

Те съдят „Лайв Нейшън“ и „Барклис Сентър“ за „безразсъдно упражняване на фалшива реклама, небрежно въвеждане в заблуждение и нелоялни и измамни търговски практики”.

От „Барклис Сентър“ все още не са отговорили на иска.

