Японска компания дава на служителите си непушачи допълнителни 6 почивни дни годишно

П очивките за цигара са нещо обичайно в повечето офиси по света. Служителите, които са пушачи, са склонни да правят бързи почивки за пушене между работното си време, като тези няколко минути от всяка почивка за пушене им дават допълнително време извън офиса в сравнение със служителите непушачи.

Една компания в Япония реши да направи нещо по въпроса

Според доклад на The Telegraph маркетинговата фирма Piala Inc. е направила промяна в политиката си за платени почивки, след като служител, който не пуши, е подал оплакване за това как почивките за пушене влияят на производителността.

Would you like your company in Japan to offer this no smoking incentive for an extra 6 days off? pic.twitter.com/NujZzGR7bV