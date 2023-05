"Кашлям си, защото пуша" - какво не знаем за болестта ХОББ

М ного често можете да чуете от пушачи изказването - „Кашлям си, защото пуша!“. Тази реплика се е превърнала в „алиби“ за всеки почитател на тютюна. Но макар да носи мигновена утеха, често може да маскира сериозна диагноза. Диагноза, която „тлее“ с години – преди симптомите да се задълбочат. Тя се нарича хроничната обструктивна белодробна болест или ХОББ и повече информация за нея на Световния ден за борба с тютюневия дим (31 май) дава пред списание BETTY д-р Васил Шишков, който е част от екипа на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на ВМА.

Наричат хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) „болестта на пушачите“ – защото близо 2/3 от „жертвите“ ѝ са подвластни на страстта към цигарите. Кога тя се оказва пагубна? Как се живее с ХОББ? И защо си струва да се откажем от цигарите именно днес?

„ХОББ се развива като възпалителна реакция на дихателните пътища и белите дробове към вредни частици и газове, които се вдишват. Характеризира се със затруднение на движението на въздуха, което пациентите най-често усещат като задух – по-рано или по-късно в хода на болестта. Това възпаление води до увреждане на структурата и функцията на белите дробове и, за съжаление, не отзвучава напълно и след отстраняването на екзогенната причина“, подробно обяснява д-р Васил Шишков. Пулмологът уточнява, че тютюнопушенето е основен рисков фактор, който допринася за над 70% от случаите на ХОББ в световен мащаб. „Честотата на болестта се увеличава с напредване на възрастта и се открива в около 5% от възрастните над 40 години. Една част от случаите у нас остават недиагностицирани“, признава специалистът от ВМА.

Уязвими и в утробата

Наред с пушенето, рискови за „отключване“ на ХОББ са всички вредни субстанции – битови или професионални – които могат да бъдат инхалирани ежедневно. „Това са дим от биологични горива, метални или органични прахове и др. В последните години повишено внимание се обръща на белодробната функция в ранно детство и дори още по време на ембрионалното развитие“, не пропуска да отбележи пулмологът.

