Ментоловите електронни цигари са по-вредни за белите дробове, сочи проучване

П ушенето на електронни цигари с ментов вкус е свързано с по-лоша белодробна функция в сравнение с вейпинга без ментол, установиха американски учени, цитирани от ЮПИ.

Доклад в областта на дихателните изследвания, публикуван в понеделник от Университета на Питсбърг, установява, че пушенето на ментолови електронни цигари води до по-плитко дишане и по-лоша белодробна функция.

Electronic cigarettes can deliver nicotine, reduce cigarette abstinence symptoms, and lower the potential for abuse than tobacco cigarettes.



Learn more about #HarmReduction #SaferNicotine and be a part of the changehttps://t.co/ksZR7wHk6p



Read more: https://t.co/1MlKOCCyQS pic.twitter.com/5912wDpQCT