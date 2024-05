Скандалът със заразената кръв: Говори лекарят

Едуард Тюденхам е един от малкото останали специалисти по хемофилия, които са лекували пациенти в началото на скандала със заразената кръв в началото на 70-те години на миналия век.

Да заразиш пациенти с ХИВ и хепатит С по време на лечението им "е най-лошото нещо, което можеш да си представиш", казва той пред Sky News.

Професор Тюденхам става един от водещите хематолози в Обединеното кралство, като изолира гена, който произвежда ключовия протеин "фактор 8", липсващ при много хора, страдащи от нарушения на кръвосъсирването.

Неговото откритие доведе до безопасни лечения на хемофилия, които не изискват използването на потенциално заразена дарена човешка кръв - станала причина за мащабен скандал със заразена кръв.

Professor Edward Tuddenham, one of the world's leading haematologists, gives evidence at the @bloodinquiry on Thursday #haemophilia #contaminatedblood @CampaignTB pic.twitter.com/PwNOPFVthy