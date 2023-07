В Световния ден за борба с хепатита: Какво не знаем за заболяването

С ветовният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за хепатита. Целта е да се повиши осведомеността за вирусните хепатити. Тази година мотото е „Хепатитът не може да чака“. Чрез него се поставя акцент върху неотложността на действията и усилията, необходими за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 г., дори в условия на епидемия от COVID-19.

Световната здравна организация информира, че по света на всеки 30 секунди умира човек от заболяване, свързано с хепатит - възпаление на черния дроб, което причинява тежко чернодробно заболяване и хепатоцелуларен рак. Има пет основни щама на вируса на хепатит - A, B, C, D и E. Хепатитите B и C са най-често срещани. Те водят до 1,1 милиона смъртни случая и 3 милиона нови инфекции годишно. За хронична инфекция, свързана с хепатит С вирус, се лекуват 9 400 000. В световен мащаб са диагностицирани 10% от хората, които имат хронична инфекция с вирус на хепатит В и 22% получават лечение. Децата, които имат достъп до ваксина срещу хепатит В при раждане, са едва 42%.

