"Днес ли е денят, в който ще ме диагностицират с рак?": Животът на хората със заразена кръв

"Всяка сутрин се събуждам и една малка част от мен си мисли: "Дали днес ще ми поставят диагноза рак?"

Това е въпросът, който Сюзън Лий си задава всеки ден. Той е част от психическите терзания на живота с хепатит С, съобщава Sky News.

Във Великобритания днес се очаква да бъде представен окончателният доклад от разследването на един от най-големите скандали в здравеопазването, свързан с инжектирането на заразена кръв на пациенти.

(Във видеото може да научите повече за: Преляха заразена кръв на болен пациент, той почина)

Сюзън е родена с болестта на фон Вилебранд.

Като дете проблемите ѝ н кръвосъсирването е лекувано с продукт, наречен Фактор 8. Предполагало се е, че той ще направи революция в лечението на хемофилиците.

Вместо това продуктът, извлечен от затворници и наркомани, е заразен с ХИВ и хепатит. Той никога не е бил изследван или лекуван, преди да бъде инжектиран във вените на пациентите.

Рисковете са били известни. Бащата на Сюзън изразява загриженост.

"Спомням си, че веднъж той влезе в консултативния кабинет и разговаря с моя консултант и искаше да разбере дали ще получа американски кръвни продукти", казва Сюзън.

Но той каза на баща ми: "Категорично не".

На 14-годишна възраст обаче Сюзън открива, че е заразена с хепатит С, както хиляди други пациенти в най-тежкия скандал с лечението със заразена кръв в историята.

Сюзън смята, че пациенти като нея са били изложени на голям риск и потенциална смърт, за да се увеличат печалбите на компаниите, които произвеждат тези кръвни продукти.

Инфекцията с хепатит С е оказала опустошително въздействие върху всяка част от живота на Сюзън. Тя трябвало да се откаже от кариерата си на адвокат.

