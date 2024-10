След 3 години заедно: Чанинг Тейтъм и Зоуи Кравиц се разделиха

С ъобщава се, че Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм тръгват по различни пътища.

35-годишната Кравиц и 44-годишният Тейтъм са прекратили връзката си след три години заедно, твърдят множество неназовани източници.

Представители на Кравиц и Тейтъм не са коментирали.

Новината идва в един и същи ден със съобщението, че Тейтъм и Кравиц ще се присъединят към Кейт Бланшет, Дейв Баутиста, Стивън Йон, Леа Сейду и Райли Киоф в научно-фантастичната комедия "Alpha Gang" на братя Зелнър (Sasquatch Sunset).

Кравиц и Тейтъм присъстваха заедно на пиеса по-рано този месец, но също така Кравиц наскоро бе забелязана на публични места без годежния си пръстен.

Кравиц и Тейтъм се запознават на снимачната площадка на режисьорския дебют на актрисата "Blink Twice" през 2021 г. Тя обсъдила сътрудничеството си с актьора, за да оформи многопластовия си антагонист.

„По времето, когато бяхме на снимачната площадка, ставаше дума само за това да го подкрепям, той да ме подкрепя и да се уверя, че го оставям да се съсредоточи върху работата си, а моята работа беше да поддържам това, за което бяхме говорили, живо и да се уверя, че спазваме намеренията си за героя и да се уверя, че това се вижда на екрана“, каза тя.

Кравиц също така каза, че Тейтъм ѝ е помогнал да я подкрепи в „съкрушителния“ първи снимачен ден.

„Спомням си, че в края на деня се прибрах в стаята и наистина се чудех в какво съм се забъркала“, каза тя.

Слуховете за годеж на двойката започнаха да се разпространяват, след като Кравиц бе видяна с огромен годежен пръстен на парти за Хелоуин, докато беше облечена като героинята на Миа Фароу от „Бебето на Розмари“, а Тейтъм носеше гигантски бебешки костюм.

Наскоро Тейтъм финализира развода си с колежката си актрисата Джена Дюан - с която има 11-годишна дъщеря Евърли.

