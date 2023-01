Чанинг Тейтъм сподели за химията си със Салма Хайек на премиерата на "Magic Mike’s Last Dance" (СНИМКИ)

Н а 25 януари, в Маями беше световната премиера на филма "Magic Mike’s Last Dance". В главните роли влизат Салма Хайек и Чанинг Тейтъм.

Salma Hayek shows off her curves and goes sheer for ‘Magic Mike’s Last Dance’ premiere https://t.co/WHYb8dFU4o

На премиерата Тейтъм беше очарователно объркан, когато отговаряше на въпрос колко зашеметяваща е Хайек според него — особено облечена в черния ансамбъл от мрежа, с който тя разтърси всички на червения килим в сряда.

„Не съм обмислял това досега“, каза Тейтъм, опитвайки се да не се изчерви. "Нямам коментар...коментар за роклята.“

Във филма "Magic Mike’s Last Dance" Чанинг Тейтъм влиза в ролята на Майк Лейн, който показва специалните си умения на стриптизьор на Хайек.

Magic Mike can’t be contained - see him take his talents across the pond in this featurette for Magic Mike’s Last Dance - only in cinemas February 9. #MagicMikesLastDance pic.twitter.com/q2PCNZGwdJ