Честито! Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм се сгодиха

А ктьорите Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм са се сгодили след продължила две години връзка, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Изданието се позовава на многобройни източници, според които двойката "чува звъна на сватбени камбани".

За връзката на Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм за първи път се заговори през лятото на 2021 г.

През уикенда актьорската двойка е фотографирана да напуска парти по случай празника Хелоуин. На снимките се вижда предполагаемият годежен пръстен на Кравиц.

В миналогодишно интервю 34-годишната дъщеря на музиканта Лени Кравиц каза, че нейният възлюбен е "просто прекрасен човек".

"Той ме кара да се смея. И двамата обичаме изкуството и говорим за него. Също така обичаме да гледаме филми и да ги обсъждаме, предизвиквайки се един друг", сподели Зоуи Кравиц.

Двете звезди се запознават по време на кастинга за предстоящия режисьорски дебют на актрисата, озаглавен "Pussy Island".

Миналата година източник от обкръжението им каза пред "Пийпъл", че Кравиц и Тейтъм се чувстват "много щастливи заедно".

"Когато са свободни, те се наслаждават на спокойни вечери с приятели, но най-често просто прекарват времето си у дома. Чанинг е сериозен по отношение на Зоуи. Това не е случайна връзка", каза източникът.

Макар да не е говорил за романтичната им връзка, през февруари същата година Тейтъм сподели за "Варайъти", че Кравиц е "перфекционист по най-добрия възможен начин".

