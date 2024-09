6 години след раздялата: Чанинг Тейтъм и Джена Дюан се разведоха

Ч анинг Тейтъм и Джена Дюан финализираха развода си шест години след първоначалната си раздяла.

44-годишният Тейтъм и неговата колежка от „Step Up“ имат обща 11-годишна дъщеря на име Евърли.

Channing Tatum and Jenna Dewan finalize divorce 6 years after split https://t.co/UKw6a45YMN pic.twitter.com/CooxJOvQEJ

43-годишната Дюан първоначално подаде молба за развод през 2018 г. след 9-годишен брак, а бившите съпрузи се оказаха в дългогодишна битка за печалбите на Тейтъм от „Magic Mike“ - той започна да снима филмовата поредица по време на съюза им.

Бившата двойка се запозна на снимачната площадка на „Step Up“ през 2006 г. и се сгоди през 2008 г. Те сключиха брак на 11 юли 2009 г. в Малибу.

По време на бракоразводното си дело двойката се съгласи, че официалната дата на раздялата им е 2 април 2018 г., а съдия ги обяви за законно свободни на 20 ноември 2019 г. Само преди няколко седмици изглеждаше, че разводът е в задънена улица, тъй като двойката спореше за приходите на Тейтъм от „Magic Mike“.

Още една голяма холивудска двойка се разделя

Дюан обвини бившия си, че е използвал съпружески средства, за да стартира проекта, което би ѝ дало право на известно възмездие.

„Докато това бракоразводно дело се проточи, той ще продължи да се радва на несправедливата изгода да прибира приходите от „Magic Mike“, без да плаща на Джена справедливия ѝ дял - нещо, което той прави от години“, се твърди в нейната правна молба.

Channing Tatum and Jenna Dewan have finalized their divorce six years after their split. READ: https://t.co/MziLsWIAdN pic.twitter.com/qVrmRo8pWF