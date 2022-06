Брад Пит: Това е най-голямата грешка в кариерата ми

Б рад Пит е заснел редица филми, аплодирани от критиката, сред които „Имало едно време в Холивуд“ и „Седем“.

Той обаче не смята, че всичките му роли са толкова добри. Особено една конкретна.

Става дума за ролята му във филма "Троя", адаптация на Омир, режисирана от Волфганг Петерсен, където Пит играе Ахил, легендарния непобедим воин.

Brad Pitt: “I’m one of those creatures that speaks through art. I just want to always make. If I’m not making, I’m dying in some way.”https://t.co/80MpNSG65C pic.twitter.com/wsAxxtDtQj