Брад Пит за Анджелина Джоли: Опитва се да ми навреди

А нджелина Джоли "се опита да нанесе вреда" на бившия си съпруг Брад Пит, продавайки дела си в тяхното лозе на руски олигарх, твърдят нови правни документи.

Пит съди бившата си съпруга за продажба на дяла ѝ във френско лозе, което купиха заедно през 2008 г.

Той каза, че решението ѝ да продаде своя дял на руски олигарх го е принудило да си партнира с "непознат човек с отровни асоциации и намерения".

Brad Pitt says Angelina Jolie "sought to inflict harm" with vineyard sale https://t.co/g8cB9cQb4d