Брад Пит, дълбоко откровен за живота си: Изморен съм

58-годишният Брад Пит се разведе със съпругата си Анджелина Джоли преди близо шест години.

Оттогава насетне го виждаме все по-рядко на големия екран. Изглежда сякаш Пит се фокусира много повече върху работата си като филмов продуцент, отколкото като актьор.

Самият той споделя пред GQ, че обмисля внимателно какво му предстои занапред. Чувствам се страшно изморен, казва той. "Сякаш съм в последния семестър."

Холивудската история на Пит започва така: Той пристига в Лос Анджелис, Калифорния, на 22 години, след като напуска Университета на щата Мисури, където учи журналистика, надявайки се един ден да стане художествен директор. „Аз съм едно от онези същества, които говорят чрез изкуството“, обяснява Пит. „Просто искам винаги да правя изкуство. Ако не го правя, умирам по някакъв начин." Освен с филми Брад Пит се занимава и със скулптури, с мебели и домове, а също и с музика. В Холивуд той успява да пробие и става една от най-големите филмови звезди в днешно време, правейки около 20 милиона долара на филм.

В живота му обаче е имало и много проблеми - като депресията, цигарите и алкохола.

Освен тези проблеми Пит споделя и за други - тези, които се появяват в социални среди, особено на партита. Актьорът трудно запомня нови хора, не разпознава лицата им и се страхува, че това е довело до определено впечатление за него: че е отдалечен, недостъпен, погълнат от себе си. Но истината е, твърди той, че той иска да запомня хората, които среща, и се срамува, че не може. Той никога не е бил официално диагностициран, но смята, че може да страда от прозопагнозия - невъзможността да се разпознават лицата на хората.

