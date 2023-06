Болестите, пренасяни от комари, стават все по-рискови в Европа

К лиматичните промени ще доведат до нарастващ риск от болести, пренасяни от комари, съобщи АП, позовавайки се на изявление на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Съществува нарастващ риск от болести като денга и чикунгуня в Европа. Горещите вълни и наводненията на континента ще станат по-чести и по-тежки, летата ще бъдат по-дълги и по-топли. Условията ще бъдат благоприятни за разпространение на инвазивни видове комари като тигров комар (Aedes albopictus) и комар, разпространяващ жълта треска (Aedes aegypti), предупреждават европейските експерти.

E.U. officials warned there is a growing risk of mosquito-borne viral diseases, such as dengue and chikungunya, in Europe due to climate change https://t.co/1MRwAwR4mp

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията, който е базиран в Стокхолм, Швеция, съобщава в доклад, че тигровият комар е вектор за разпространение на вирусите денга и чикунгуня. Този комар се разпространява все повече в Северна и Западна Европа. Комарът, пренасящ жълтата треска, пренася и денга, чикунгуня, зика и западнонилски вируси. Той се размножава в Кипър от 2022 г. и може да продължи с разпространението си и в други европейски държави.

Преди десет години тигровият комар се среща в осем европейски държави, засегнати са 114 региона. През 2023 г. комарът вече се среща в 13 държави, засегнати са 337 региона, съобщава докладът на центъра.

"Ако това продължи, можем да очакваме още повече заболявания и възможни смъртни случаи от денга, чикунгуня, западнонилска треска", каза директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията Андреа Амон. "Усилията трябва да бъдат насочени към начините за контрол над популацията на комарите, наблюдение и персонални мерки за превенция."

Според центъра устойчивите начини за контрол над популацията на комарите включва премахването на застоялите води, в които се развъждат комарите, използването на екологични ларвициди и инструктиране на отделните общности. За да се предпазят, хората трябва да използват мрежи, да почиват и спят в проверени за комари и добре проветрени стаи, да носят дрехи, които покриват по-голяма част от тялото и да ползват репеленти.

Според центъра нарастващата опасност от болести, разпространявани от комари, е сериозна.

Няма специфично лечение за денга. Около 80 процента от инфекциите преминават сравнително леко. Тежките случаи могат да доведат до вътрешни кръвоизливи, увреждане на органите и смърт.

Climate change leads to growing risk of mosquito-borne viral diseases, EU agency says



European Union officials warned Thursday there is a growing risk of mosquito-borne viral diseases such as dengue and chikungunya in Europe due to climate change. https://t.co/y1KbKDsU1q