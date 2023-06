Предупреждение за смъртоносен вирус: Обединеното кралство е в опасност

С мъртоносен вирус, който убива близо 50 % от пациентите, е "много вероятно" да пристигне в Обединеното кралство заедно с други болести, разпространявани от насекоми, които "маршируват на север" поради изменението на климата.

Британците са изправени пред "голяма вероятност" от появата на смъртоносно заболяване, дължащо се на изменението на климата, което убива почти всеки втори пациент.

Учени разказват за опасностите от нови болести, които пристигат в Обединеното кралство, докато правителството се опитва да се подготви за нови пандемии.

