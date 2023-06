Катастрофална епидемия в Перу: Стотици починали и хиляди заболели от смъртоносен вирус

П еру преживява най-голямата епидемия от „денга“ в историята на страната - криза, която експертите свързват с увеличаването на валежите и по-високите температури в резултат на климатичните промени.

По данни на Националния център за епидемиология, превенция и контрол на заболяванията в южноамериканската държава тази година са регистрирани над 130 000 вероятни случая на „денга“.

⚠️ BREAKING:



Peru 🇵🇪 reports more than 130,000 cases and 200 deaths during its record-breaking dengue fever outbreak.



18 out of Peru's 24 regions are in a two-month state of Emergency. The upcoming El Niño could further worsen the situation with heavy rainfall as a result.

Най-малко 200 души са починали, след като са били заразени с вируса, а други 39 смъртни случая се разследват.

Треската „денга“ е тропическа болест, пренасяна от комари от вида Aedes aegypti, която може да предизвика висока температура, главоболие, повръщане, болки в мускулите и ставите, а понякога и смърт.

Епидемията е предупредителен знак за страните в тропиците, където денгата и други болести, пренасяни от насекоми, са все по-разпространени, тъй като бързо променящият се климат води до повече случаи на топло и влажно време, което осигурява идеални условия за размножаване на комарите-гостоприемници.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), която през март обяви денгата за "основен проблем на общественото здраве" за региона на Северна и Южна Америка, броят на регистрираните случаи се е увеличил приблизително десет пъти - от около 500 000 през 2000 г. до 5,2 милиона през 2019 г.

Последната вълна идва в момент, когато северните части на Перу преживяха рекордни валежи през март.

Peru: Peru's Ministry of Health reports more than 9,400 cases of dengue fever per week throughout the country, a significant increase over the average incidence, with most cases concentrated in the northern Piura Region. Avoid mosquito bites.

Раман Велаюдхан, който ръководи програмата на СЗО за пренебрегвани тропически болести, заяви на пресконференция през април: "От гледна точка на изменението на климата, със сигурност увеличените валежи, по-високите температури и по-високата влажност благоприятстват развитието на комарите."

Епидемията се изостри от началото на климатичния модел "Ел Ниньо" - циклично затопляне на световния океан и времето, което подхранва тропическите циклони в Тихия океан, увеличавайки валежите и риска от наводнения в региона.

Здравните власти на Перу предприеха крайни мерки, за да спрат разпространението, като например забраниха на жителите да съхраняват вода в отворени съдове.

Министърът на здравеопазването Роса Гутиерес заяви във вторник: "Денгата убива. Заради това ми помогнете да премахна местата за размножаване на комари".

В четвъртък Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) обяви, че в момента е в ход Ел Ниньо. През последните три години преобладаваше по-хладният модел Ла Ниня.

Според учените тази година изглежда особено тревожна.

Последният силен "Ел Ниньо" беше през 2016 г. и тогава светът преживя най-горещата си година в историята.

Мишел Льоро, метеоролог от Центъра за прогнозиране на климата на NOAA, заяви: "Намираме се на безпрецедентна територия."

В четвъртък президентът на Перу Дина Болуарте подписа указ за обявяване на двумесечно "извънредно положение" в 18 от 24-те региона на страната, за да се даде възможност за бързи официални действия при "непосредствена опасност от проливни валежи" през тази и следващата година.

Гутиерес заяви, че цифрата е най-високата от 2017 г. насам, когато е имало 68 290 случая и 89 смъртни случая.