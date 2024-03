"Не сме беззащитни срещу вируса": Близо ли сме до създаването на ваксина срещу ХИВ

С ветът се е променил значително от началото на епидемията от ХИВ. Разработването на нови лекарства позволи на хората, живеещи с вируса, да водят здравословен живот и дори да не предават инфекцията. Но за да може това заболяване да бъде извадено от списъка на основните заплахи за общественото здраве, е необходима ваксина.

Заедно с туберкулозата, ХИВ (вирусът на човешкия имунодефицит) е водеща инфекциозна заплаха за здравето в световен мащаб. През 2022 г. е имало 1,3 милиона нови инфекции и около 630 000 души са починали от причини, свързани с ХИВ. Националните и международните организации са си поставили за цел да сложат край на епидемията от ХИВ до 2030 г. Смята се, че наличието на ваксина е много важен инструмент за осъществяването на тази цел.

Стремежът към разработване на ваксина срещу ХИВ

Създаването на ваксина е трудна задача. Вирусът е приспособим противник и различните подходи, които са били експериментирани през годините, досега не са показали значителна защита в клиничните изпитвания.

"ХИВ е невероятно коварен вирус, когато става въпрос за избягване на човешката имунна система. Той бързо се скрива в клетките, интегрира се в ДНК, убива имунни клетки и има защитен гликанов щит върху обвивния си протеин, който маскира антигенните цели от имунните ефектори", казва д-р Йохан Векеманс, старши научен и клиничен съветник на разработването на ваксина срещу ХИВ.

"Той е майстор в предизвикването на имунни реакции и антитела, които не са неутрализиращи и не са защитни. Това са едни от основните научни предизвикателства, но вероятно водещото предизвикателство е свързано с много голямо разнообразие, което проявява протеинът на обвивката на ваксината срещу ХИВ", посочва Векеманс.

Така че ХИВ може да се скрие и да унищожи имунната система. Ако се получи имунен отговор, той е неефективен. А разнообразието от щамове на вируса, дори в рамките на един човек, прави традиционните подходи неефективни. Тези свойства превръщат в предизвикателство изкореняването на вируса, след като той е заразил даден индивид, и предотвратяването на инфекцията, така че все още не е разработено успешно лекарство или превантивна ваксина.

