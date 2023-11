Водеща причина за смърт сред хората: Рекорден брой болни от туберкулоза

О коло 10,6 милиона души са боледували от туберкулоза през 2022 г. Повечето от тях - 7,5 милиона, са били диагностицирани за пръв път. И това е важно, защото веднъж боледувал, рискът човек да се зарази повторно с туберкулоза расте, съобщи Deutsche Welle .

Според Световната здравна организация броят на регистрираните случаи е рекорден. Организацията следи болестта от 1995 година насам. Възможно е увеличението да се дължи на забавянето на лечението в някои случаи заради пандемията от коронавирус. Търсенето на лечение по време на пандемията е било силно занижено за всички болести, различни от Ковид-19, казва д-р Рамия Анантакришнан, директорка на индийската неправителствена организация REACH.

Поради мерките за изолация и карантина по време на пандемията много хора не са успели да се изследват за туберкулоза, казва лекарката: "Голям брой хора, които са имали извънбелодробна туберкулоза, също не са потърсили здравна помощ през този период.”

Ето я най-голямата глобална заплаха за човешкото здраве

Какво причинява туберкулозата?

Туберкулозата е заразно заболяване, причинено от бактерията Mycobacterium tuberculosis. Тя се предава по въздушно-капков път. Обикновено заболяването засяга белите дробове, но може да засегне и други части на тялото. Данните сочат, че от туберкулоза са засегнати повече мъже, отколкото жени.

Смята се, че една четвърт от всички хора в света са заразени с бактерията Mycobacterium tuberculosis. Но тя може да е в безсимптомно или латентно състояние в организма в продължение на години. Само пет процента от заразените хора развиват болестта в рамките на две години след първоначалното заразяване.

Инфекцията често избухва, когато имунната система на човека е отслабена по някаква друга причина. "Една от основните причини за намаляване на имунитета е недохранването", казва Анантакришнан. "ХИВ създава голям риск, диабетът също е голяма заплаха за имунитета".

СЗО определя злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето като допълнителни рискови фактори. Ако човек има активна инфекция с туберкулоза, но не получи лечение, опасността от летален изход е висока.

В кои държави има най-много случаи на туберкулоза?

През 2022 г. само в осем държави в Африка, Южна Азия и Югоизточна Азия са регистрирани повече от две трети от всички нови случаи на туберкулоза в световен мащаб - Индия, Индонезия, Китай, Филипините, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Демократична република Конго. Въпреки това в Индия, Индонезия и Филипините се отчита и най-големият спад на нови случаи.

През 2022 г. в Индия са регистрирани 27% от случаите на туберкулоза в света. Министерството на здравеопазването на страната съобщи обаче, че от 2015 г. насам заболеваемостта от туберкулоза е намаляла с 16%. Индия е регистрирала 18% по-малко смъртни случаи от туберкулоза. Според властите рекордният брой нови случаи са в резултат от засилените стратегии за изследвания и скрининг.

От баните до млякото: 9 смъртоносни неща от Викторианската епоха

Колко души умират от туберкулоза годишно?

През 2022 година 1,3 милиона души са починали от туберкулоза. Това е спад в сравнение с 2020 и 2021 г., когато броят на жертвите е бил 1,4 милиона. В годишния си доклад по въпроса СЗО коментира, че "туберкулозата остава втората най-смъртоносна инфекция в света след Ковид-19". Болестта причинява двойно повече смъртни случаи от ХИВ/СПИН.

Туберкулозата е и водеща причина за смърт сред хората, живеещи с ХИВ, при които вероятността да развият белодробно заболяване е около 18 пъти по-голяма.

Резистентността към антибиотици отнема 35 000 човешки живота годишно в Европа

Как могат да бъдат предотвратени смъртните случаи при туберкулоза?

При правилно лечение 85% от хората се възстановяват от туберкулозата, така че ранното диагностициране е от ключово значение за намаляване на смъртните случаи. Съществува и ваксина срещу туберкулоза, известна като БЦЖ (бацил на Калмет и Герен).

Ваксината БЦЖ обикновено се поставя на деца и се използва от около век. Тя е ефективна най-вече при деца под петгодишна възраст и е по-малко ефективна при по-възрастни хора. Най-малко ефективна е при хора с вече съществуващи заболявания, компрометиращи имунната система, например ХИВ/СПИН и диабет. В момента се разработват нови ваксини, но те все още не се прилагат.

If you have a persistent cough lasting over 3 WEEKS along with a fever - it could be #Tuberculosis #TB is the 2nd leading infectious killer globally after #COVID19 so #ThinkTB and contact your GP

Check symptoms online: https://t.co/7ijLS2u7EZ pic.twitter.com/QjYSejCqar