Открит e латентен ХИВ в мозъка на заразени хора

И звестно е, че ХИВ се крие в кръвта, но това е първото пряко доказателство за латентен ХИВ в мозъка.

Ново проучване доказа нещо, което учените подозираха от дълго време: вирусът на човешката имунна недостатъчност (HIV) е способен да се спотайва латентно в мозъка. Клетките, наречени микроглия - част от собствената специализирана имунна система на мозъка, действат като постоянен резервоар за вируса – но сега, когато знаем, че това се случва можем да се опитаме да го премахнем.

Като ретровирус, нормалният жизнен цикъл на ХИВ изисква от него да прави копия на генетичния си материал и да го вмъква в човешките гостоприемни клетки. Обикновено заразява специфична подгрупа на белите кръвни клетки, ключова част от имунната система. Постепенната загуба на тези клетки води до намаляване на имунната функция и ако не се лекува се стига до развитие на синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Но понякога заразените с ХИВ клетки могат да имат различно развитие и да станат латентни - те стават пасивни или неактивни и могат да останат така в продължение на много години.

Въпреки че настоящите лечения могат да позволят на ХИВ-позитивните хора да достигнат състояние на „неоткриваем вирусен товар“, което означава, че инфекцията е под контрол и те вече не могат да предават вируса на други, все още не е възможно да се направи нещо за тези спящи клетки. Ако лечението бъде спряно, латентната инфекция може да се възстанови, причинявайки рецидив на активно заболяване.

Проучване сега показа, че както може да бъде латентен в малък брой заразени кръвни клетки, ХИВ има и друго място, където да се крие – в мозъка.

„Сега знаем, че микроглиалните клетки служат като постоянен мозъчен резервоар“, каза първият автор д-р Юянг Танг, асистент в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил (UNC). „Това се подозираше в миналото, но липсваха доказателства при хората.“

В най-добрия случай анализирането на човешка мозъчна тъкан е трудно начинание, но при пациенти, приемащи лекарства за справяне с ХИВ, би било още по-опасно да се взимат проби. Откритието е направено благодарение на много специална изследователска програма, наречена The Last Gift.

„Пробите са от хора, живеещи с ХИВ, които са на терапия, но имат и някакво фатално заболяване“, обясни съавторът д-р Дейвид Марголис, директор на Центъра за лечение на ХИВ на UNC. „Те са били готови не просто да дарят телата си на науката, но и да участват в изследователската програма в месеците, преди смъртта им. Това е изключителна програма, която направи възможно това важно изследване.“

Освен, че могат да проучат дарените жизненоважни проби от мозъчна тъкан, изследователите са извършили и някои експерименти върху мозъчни клетки от макаци, заразени с маймунски имунодефицитен вирус (SIV), близък роднина на ХИВ.

