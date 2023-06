„Повечето от нас са носители на този вирус, но малцина са чували за него“: CMV инфекцията

В ъпреки че повече от половината население на САЩ ще бъде заразено с CMV до 40-годишна възраст и болестта е често срещана в световен мащаб, малко хора са чували за нея.

CMV принадлежи към същото семейство вируси като херпеса и варицелата и, подобно на тези вируси, живее в тялото цял живот. Повечето деца и възрастни изпитват много леки или дори никакви симптоми при първоначалната си инфекция. Здравата имунна система обикновено е в състояние да държи CMV под контрол, така че хората да не се разболяват или дори да знаят, че вирусът живее в тялото им.

Така че, ако повечето хора е малко вероятно да се разболеят от CMV на която и да е възраст, тогава защо е толкова важно да се разбере вирусът? Една от основните причини е, че CMV – за разлика от другите вируси в своето семейство – може да премине от майката на плода по време на бременност.

Вроденият CMV или cCMV е най-честата инфекция преди раждането и водещата инфекциозна причина за вродени дефекти. Около едно на всеки 200 бебета – обикновено 20 000 до 30 000 бебета в САЩ – се раждат с cCMV годишно и близо 20 процента от тях имат трайни увреждания на неврологичното развитие, като загуба на слуха или церебрална парализа.

Всяка година повече деца са засегнати от cCMV, отколкото няколко познати детски състояния като синдром на Даун и фетален алкохолен синдром. В сравнение с по-късните етапи на бременността, CMV инфекцията през първия триместър носи най-висок риск от мъртво раждане или тежки последици, когато имунната система и органи като мозъка се развиват.

Процентите на cCMV се различават значително според раса, етническа принадлежност и други демографски фактори, като чернокожите и многорасовите бебета са два пъти по-склонни да имат cCMV в сравнение с други групи. Чернокожите и индианските бебета също имат по-висок риск от смърт от cCMV в сравнение с белите бебета.

CMV по време на бременност

Скринингът за рубеола, ХИВ и сифилис е рутинен за ранна пренатална грижа в САЩ. Консултациите за избягване на котешки отпадъци за предотвратяване на токсоплазмоза също са често срещани. Ако CMV може да зарази плода и да причини вродени дефекти, тогава защо бременните не се изследват и не се лекуват и за този вирус?

Пренаталният CMV скрининг не е стандартна грижа поради няколко ограничения на настоящия подход за тестване. Някои налични тестове могат да бъдат трудни за тълкуване от доставчиците на здравни услуги. Тестването предоставя информация дали родителят има CMV, но не предсказва в достатъчна степен риска от фетално предаване или тежки симптоми.

Пренаталният скрининг за здрав човек с нормална бременност обикновено не предлага полезна информация. Това е така, защото всеки може да има бебе с cCMV, независимо дали е дал положителен или отрицателен тест за него преди или по-рано по време на бременност. CMV тестването може да бъде полезно за бременни хора, които страдат от остро заболяване, като продължителна треска и умора, или които имат необичаен фетален ултразвук.

Дори и да има по-точни тестове, понастоящем няма медицински интервенции, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата за намаляване на риска от фетална CMV инфекция. Антителата срещу CMV на всеки две седмици изглежда намаляват феталното предаване, когато се дават около зачеването или през първия триместър, но CMV рядко се диагностицира толкова рано по време на бременност.

Изследователите в момента оценяват лекарството валацикловир като потенциално лечение за предотвратяване на фетално предаване. Валацикловир обикновено се използва за предотвратяване или лечение на генитален херпес по време на бременност. Резултатите от скорошно клинично изпитване в Израел показват, че валацикловир може да намали риска от предаване на CMV на плода.

Като цяло валацикловирът не действа толкова добре, колкото другите лекарства за CMV, които хората не могат да приемат по време на бременност. В резултат на това е необходима много по-висока доза, за да се намали рискът от фетална CMV инфекция, която може да причини значителни странични ефекти при бременни хора.

Въпреки че употребата на валацикловир за предотвратяване на cCMV не е стандарт в САЩ и изследванията за неговата ефективност остават ограничени, лекарството се използва за тази цел в някои части на света.

Скрининг на новородени за CMV

Подобно на бременните хора, бебетата се изследват за много потенциално сериозни състояния. Наличен е точен CMV тест за новородени и много проучвания подкрепят ползата от ранната диагностика на CMV. Защо тогава няма универсален CMV скрининг за кърмачета?

Докато някои родилни центрове предоставят ранно изследване за CMV, повечето щати на САЩ не изискват скрининг за CMV на новородени.

Разпространяване на информираност за CMV, а не инфекция

Намаляването на честотата на cCMV инфекцията е малко вероятно без повишаване на информираността. Повечето хора не са чували за CMV или не знаят какво могат да направят, за да намалят шансовете си да получат CMV по време на бременност.

Много възрастни са многократно изложени на един от основните рискови фактори за CMV инфекция: малко дете, което редовно посещава детска градина в голяма група. Инфекции като CMV се разпространяват лесно сред децата в условия, където груповите игри, храненето и смяната на пелените стават ежедневни възможности за предаване.

Децата могат да изглеждат доста здрави, но да носят CMV в слюнката и урината си седмици или дори месеци след заразяването. Когато нищо неподозираща бременна болногледач влезе в контакт с тези телесни течности, те също могат да се заразят.

За хора, които са бременни, прости промени в поведението като целуване на дете по главата вместо по устните, не споделяне на храна или прибори и често миене на ръцете могат значително да намалят риска от получаване на CMV.

Обучението на обществеността, политиците и доставчиците на здравни услуги ще подобри диагностиката, превенцията и лечението на cCMV, така че никой родител да не страда от мисълта „Ако знаех…“