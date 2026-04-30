Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

К рал Чарлз III и кралица Камила продължават своята интензивна четиридневна визита в Съединените щати, която започна от Вашингтон. В Ню Йорк кралската двойка раздели програмата си, като всеки се посвети на каузи, които са лично значими за тях.

След като в сряда, 29 април, двамата почетоха паметта на жертвите при Националния мемориал на 11 септември, те се отправиха към самостоятелни ангажименти в мегаполиса, пише PEOPLE.

Литературен прием сред звезди

78-годишната кралица Камила бе домакин на събитие в Обществената библиотека на Ню Йорк, посветено на грамотността и нейната благотворителна инициатива „The Queen’s Reading Room“. На срещата присъстваха световноизвестни писатели и общественици, обединени от любовта към книгата.

Сред официалните гости се открои звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър, която е дългогодишен защитник на четенето. Двете се срещнаха само преди седмици в Лондон, а сега Паркър не скри вълнението си от мисията на кралицата.

„Всеки път, когато се фокусира вниманието върху четенето и връзката между читателя и книгата – как това променя и обогатява живота, как възпитава емпатия и любопитство – аз съм безкрайно благодарна. За Нейно Величество това е кауза с голямо значение“, сподели актрисата пред медиите.

На събитието присъстваха още модната икона Ана Уинтур и телевизионната водеща Джена Буш Хейгър. Пред списание PEOPLE Хейгър описа кралицата като „изключително забавна и проницателна“.

„Това, което ме впечатлява в нея, е истинската ѝ страст към литературата. Тя е тук, за да популяризира четенето във време, в което отчаяно се нуждаем децата ни да четат повече и книгите да бъдат основна част от обществения диалог“, допълни водещата на предаването „Today“.

Източник: БТА

Един от най-емоционалните моменти бе жестът на Камила към библиотеката – тя подари плюшена играчка на Ру от „Мечо Пух“, която досега липсваше в колекцията, като по този начин „събра“ малкото кенгуру с майка му Кенга. Оригиналните играчки, вдъхновили А. А. Милн, се съхраняват в библиотеката от 1987 г., а тази година героят отбелязва своята 100-годишнина.

Мисията на Чарлз III в Харлем

Междувременно 77-годишният крал Чарлз III посети Харлем. Там той се запозна с работата на местна организация, която помага на младежи в неравностойно положение чрез проекти за градско земеделие и устойчиво развитие. Посещението съчетава две от основните цели на неговото управление: екологична устойчивост и овластяване на младото поколение.

Престоят им в Ню Йорк ще завърши с прием на фондацията „The King’s Trust“, насочен към подкрепа на младите хора в САЩ.

Историческа визита и среща с Тръмп

Кралската двойка пристигна в Ню Йорк след знакови срещи във Вашингтон, където бяха посрещнати от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.

По време на престоя в столицата крал Чарлз III влезе в историята, превръщайки се в едва втория британски монарх (след майка си, кралица Елизабет II), произнесъл реч пред двете камари на Конгреса на САЩ. Визитата бе белязана и от официална държавна вечеря в Белия дом.

Следващата спирка от кралската обиколка е Вирджиния, където Чарлз и Камила ще се включат в „улично парти“ в национален парк по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на Америка.