Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

П ожарът, предизвикан от атака с украински дронове срещу морски терминал в южния руски пристанищен град Темрюк, е потушен, съобщиха днес местните власти, цитирани от руските държавни медии, предаде Ройтерс.

Украинските въоръжени сили и службата за сигурност съобщиха вчера, че украински дронове са поразили няколко цели в Русия по време на нощни атаки - петролния и газов терминал в руския Краснодарски край, както и съоръжение за преработване и изпомпване на петрол във Волгоградската област.

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

„Украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост, има една жертва“, обяви в приложението „Макс“ губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

Той допълни, че за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника.

Украинските военни и сили за сигурност потвърдиха, цитирани от Ройтерс, за удара в Темрюк. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че дронове са поразили петролния и газов терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарски край, като са поразили пет резервоара за гориво и две платформи за товарене на петрол. Според нея пожари „горят в района на товарната транспортна база „Таманнефтегаз“ и нейните складови съоръжения“.

Отделен удар вчера предизвика пожар в индустриална зона край село Котово във Волгоградска област, съобщиха регионалните власти, позовавайки се на губернатора Андрей Бочаров. Бочаров не разкри подробности за щетите, нито е идентифицирал засегнатите съоръжения.

Украинският Генерален щаб заяви в „Телеграм“, че ударът е причинил пожар на обекта. Той допълни, че съоръжението се използва за преработка, транспортиране и изпомпване на петрол по тръбопроводи към руски рафинерии и към инфраструктурата за износ на страната.