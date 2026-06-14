Свят

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

14 юни 2026, 11:47
Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен
Източник: iStock

П ожарът, предизвикан от атака с украински дронове срещу морски терминал в южния руски пристанищен град Темрюк, е потушен, съобщиха днес местните власти, цитирани от руските държавни медии, предаде Ройтерс.

Украинските въоръжени сили и службата за сигурност съобщиха вчера, че украински дронове са поразили няколко цели в Русия по време на нощни атаки - петролния и газов терминал в руския Краснодарски край, както и съоръжение за преработване и изпомпване на петрол във Волгоградската област.

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„Украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост, има една жертва“, обяви в приложението „Макс“ губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

Той допълни, че за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника.

Украинските военни и сили за сигурност потвърдиха, цитирани от Ройтерс, за удара в Темрюк. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че дронове са поразили петролния и газов терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарски край, като са поразили пет резервоара за гориво и две платформи за товарене на петрол. Според нея пожари „горят в района на товарната транспортна база „Таманнефтегаз“ и нейните складови съоръжения“.

Отделен удар вчера предизвика пожар в индустриална зона край село Котово във Волгоградска област, съобщиха регионалните власти, позовавайки се на губернатора Андрей Бочаров. Бочаров не разкри подробности за щетите, нито е идентифицирал засегнатите съоръжения.

Украинският Генерален щаб заяви в „Телеграм“, че ударът е причинил пожар на обекта. Той допълни, че съоръжението се използва за преработка, транспортиране и изпомпване на петрол по тръбопроводи към руски рафинерии и към инфраструктурата за износ на страната.

Източник: БТА    
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