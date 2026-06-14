Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но той не поиска такава

В елинпелинското село Лесново десетки жители се събраха в центъра на населеното място, за да изразят недоволството си от брутален случай на агресия, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи преди седмица. На кадрите се вижда как мъж с луксозен автомобил умишлено прегазва детското колело на 9-годишно момиченце след спор за няколко откъснати череши.

Кола форсира гуми край протест срещу шофьора, прегазил детско колело в Лесново

Инцидентът предизвика мощна вълна от обществено възмущение и доведе до организиран протест. Екип на Vesti.bg разговаря с участници в проявата, потърпевшия баща и организаторите.

Протестът премина мирно, но емоционално. Жителите настояваха за бърза и категорична реакция от страна на институциите, подчертавайки, че подобно поведение няма място в обществото, особено когато е насочено към дете.

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

Гласът на бащата: „Очаквах по-засилено присъствие“

Цветко Цветков, бащата на момиченцето, благодари за подкрепата, но признава, че е очаквал още по-голяма мобилизация след мощната вълна в интернет. „Моята дъщеричка е напълно запозната... Тя не присъства тук, тя е заедно с майка ѝ, защото това е лично от мен към този човек и към неговите действия.“

За преживяването на детето той казва: „Благодарение на нейния социален живот в общността на гимнастиката, нейните приятелки успяха да я успокоят. Тя се чувства добре и подготвя своя рожден ден.“ Цветко подчертава, че протестът не е срещу човека, а срещу деянието: „Всеки в този живот има право на прошка след грешките си. Този човек не поиска такава и затова стигнахме до този протест.“

Към момента няма пряка реакция от прокуратурата или МВР към семейството. „Единственото, което знаем, е, че човекът е изведен и се охранява. Той самият е пожелал охрана.“ По информация от жители, агресивният мъж не се е прибирал в дома си от пет дни и местонахождението му остава неясно за обществеността, въпреки че полицията разполага с данни.

Източник: Булфото

Мирен протест с нотка на напрежение

Цветан Иванов, който е организатор на протеста, разказа, че в началото е имало значително напрежение. „Нормално е, когато видиш как се мачка детско колело и се заплашва баща пред детето му.“ Организаторите обаче са призовали към разум: „Не искаме нови конфликти, не искаме да се посяга на чужда собственост. Искаме всичко да бъде мирно, цивилизовано и да оставим институциите да си свършат работата.“

Цветан Иванов Източник: Vesti

Иванов подчертава основното послание: „Такива прояви на брутална агресия – и то спрямо деца – нямат място в нашето общество. Искаме да покажем, че ние сме против насилието, против агресията и най-вече, че никой не е над закона.“

Един от най-ярките гласове на протеста беше Адриан Рачев, известен като Румънеца – който от година и половина живее в Лесново и се е интегрирал пълноценно в общността. В интервю той категорично заявява: „В момента не подкрепям някой. Искам да го подчертавам с две удебелени. Не подкрепям някой. Просто не толерирам такова поведение, без значение какво се е случило преди, след и така нататък, още повече когато е намесено дете.“

Адриан Рачев - Румънеца Източник: Vesti

Румънеца описва живота в селото като хармоничен контраст на анонимността в големите градове. „В блоковете в голямото село хората не се поздравяват. Дори и не се познават съседите... Това тук няма как да се случи. Всички се познават.“ Според него инцидентът е недопустим именно защото нарушава тази сплотеност. Той говори емоционално за детството: децата трябва да берат череши, сливи и джанки, да се катерят по дърветата, а не да седят пред таблети и телефони. „Никой няма право да спира това детство, даже насърчавам да има такова детство у децата.“

Румънеца завършва с призив за доброта: „Лошото поведение и настроение никога не е приветствано от хората... Самото лошо се връща двойно, тройно.“

Стефани Георгиева, майка на три деца и приятелка на семейството на потърпевшите, също се включи активно. „Те са ни приятелско семейство и сме твърда, че са много добри хора. Неочаквано и за нас това, което се случи.“ Тя споделя личен опит с агресия по пътищата: „Виждала съм много такива неща, за мое огромно съжаление, тъй като съм и шофьор.“

Стафани Георгиева Източник: Vesti

Стефани поставя себе си на мястото на бащата Цветко: „Първо мислено се поставих в обувките на човек отсреща, т.е. на Цветко. Тъй като ако съм аз с трите деца, може би ще се разстроя много.“ Тя подчерта вредата за децата, които стават свидетели на насилие. „Ние трябва да ги пазим от този тип агресия.“ Според нея институциите трябва да реагират решително, за да намалее броят на хората, които агресират с думи и действия по пътищата и в обществото.

В края на събитието обаче се е появи провокация – автомобил форсирал гуми в близост до протестиращите, което те възприели като умишлена провокация.