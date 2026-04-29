CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II

29 април 2026, 13:41
В нова епоха на политически бунтове именно един крал напомни на Америка за нейните републикански ценности: върховенството на закона, демокрацията и силата на международния ѝ пример.

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II. Кралските послания често трябва да бъдат тълкувани между редовете, пише CNN.

Но по монархически стандарти речта му пред съвместно заседание на Конгреса във вторник беше необичайно директна.

Чарлз нито разкритикува, нито осъди администрацията на Доналд Тръмп. Но монархът имплицитно изрази тревога от настоящата политическа посока на САЩ и защити основни стълбове на западната демокрация: вътрешните институционални баланси, съюзите и религиозната толерантност.

Той призова и за силна защита на Украйна. А "природата", каза кралят, трябва да бъде опазвана, завоалиран призив за борба с климатичните промени, които президентът Тръмп е наричал "измама".

Чарлз подчерта още, че приятелите могат да не са съгласни помежду си, без това да разрушава трайни връзки, косвена препратка към "специалните отношения", които са били напрегнати заради отказа на Великобритания да се включи във войната срещу Иран.

"Думите на Америка носят тежест и значение, както е било от самата ѝ независимост", каза Чарлз в залата на Камарата на представителите. "Действията на тази велика нация имат още по-голямо значение."

Речта на краля вероятно е зарадвала демократите от движението "No Kings" повече, отколкото вицепрезидента Джей Ди Ванс, който седи зад него в залата и има остри възгледи за цивилизационния упадък на Великобритания и Европа.

Въпреки това Чарлз смекчи критиките си с дълбоко уважение към домакините. Той цитира Тръмп, който е казал, че "връзката на родство" между САЩ и Великобритания е "безценна и вечна". Речта му беше изпълнена и с похвали към историческите постижения на Америка.

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

  • Ден на исторически иронии

Посещението на Чарлз беше наситено с политически и исторически иронии.

Пряк потомък на крал Джордж III изнесе лекция за правата и отговорностите на демократичните общества пред орган, който е пряк наследник на Континенталния конгрес, същият, който обявява независимостта на САЩ.

Кралят цитира Магна Харта, Била за правата на САЩ и принципите на "върховенството на закона, стабилните и достъпни правила и независимата съдебна система". Той не критикува пряко Белия дом, но ясно изложи собствените си ценности.

По-рано през деня той стоеше редом с президента на Южната морава на Белия дом при лек дъжд. Оркестър изпълни "God Save the King" и "The Star-Spangled Banner", който напомня за американската победа над британските сили при Форт Макхенри през 1812 г.

Историята отекваше и по време на речта му в Конгреса, когато реален крал на конституционна монархия имплицитно се противопостави на президент, когото критиците обвиняват в стремеж към прекомерна власт.

Белият дом реагира с ирония, публикувайки снимка на двамата с надпис "ДВАМА КРАЛЕ".

  • Послание за съюзите и напрежението със САЩ

Крал Чарлз припомни, че кралицата му е посещавала Вашингтон през 1957 г. след Суецката криза, за да възстанови отношенията между двете страни.

"Трудно е да си представим подобно нещо днес, но не е трудно да се види колко важна остава тази връзка, видима и невидима", каза той.

Кралят подари на Тръмп символичен подарък, оригиналната камбана от наблюдателната кула на подводницата HMS Trump, служила във Втората световна война.

"Ако някога имате нужда от нас, просто ни позвънете", пошегува се Чарлз.

Не толкова елегантната реч на краля

  • Политически контекст и напрежение

Речта подчерта парадокс: британският монарх е конституционно задължен да бъде политически неутрален, но именно тази сдържаност му дава силна символична тежест.

Според анализатори Чарлз е отправил "леки, но ясни критики" към политиката на Тръмп.

В същия ден американската администрация предприе действия, които критиците определят като авторитарни: ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, стъпки за ограничаване на медийни лицензи и промени в издаването на паспорти с образа на Тръмп.

  • Дипломация чрез символи

Въпреки напрежението, Чарлз се опита да смекчи различията. Той представи несъгласието не като слабост, а като част от отношенията между двете държави.

"С духа на 1776 г. можем да се съгласим, че не винаги сме съгласни, поне в началото", каза той.

  • Монархът и въпросът за властта

Чарлз защити НАТО и припомни, че съюзниците са действали заедно след 11 септември и в множество конфликти.

Той подчерта и увеличаването на британските военни разходи, като се позова на личния си опит като офицер от флота по време на Студената война.

  • Символ на различни политически системи

Макар монархията да е спорна за част от американците, тя остава високо подкрепяна във Великобритания.

Посещението на Чарлз подчерта ролята на монархията като инструмент на меката сила и дипломацията, нещо, което обикновените политици трудно постигат.

В края на речта си кралят се позова на думите на Авраам Линкълн:

"Светът може да не запомни това, което казваме, но никога няма да забрави това, което правим."

Източник: CNN    
