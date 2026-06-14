Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Б роят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 700, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в централноафриканската страна.
В ситуационния доклад са документирани 21 нови заразени. Така общият брой на потвърдените случаи в ДР Конго вече е 710. Сто четиридесет и девет от тези хора са починали.
Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история.
Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго
- Какво представлява вирусът?
Еболата е тежко вирусно заболяване, причинено от вируси от рода Ebolavirus. То може да предизвика висока температура, тежко общо неразположение и в някои случаи вътрешни и външни кръвоизливи.
- Как се предава?
- Чрез директен контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразен човек или животно.
- Чрез замърсени предмети (игли, медицинско оборудване и др.).
- Не се разпространява по въздуха като грипа.
- Симптоми
Обикновено се появяват между 2 и 21 дни след заразяване:
- висока температура;
- силна умора;
- главоболие;
- мускулни болки;
- повръщане и диария;
- коремни болки;
- понякога кръвоизливи.
- Колко е опасна?
Еболата е много сериозно заболяване. Смъртността при различните огнища е варирала от около 25% до над 80%, в зависимост от конкретния вирусен щам и качеството на медицинските грижи.
- Лечение и профилактика
- Съществуват одобрени ваксини срещу някои видове ебола.
- Ранната медицинска помощ значително увеличава шансовете за оцеляване.
- Лечението включва поддържане на течностите, кислородна терапия и други поддържащи грижи, а за някои случаи има и специфични лекарствени терапии.
Първото откриване на заболяването е през 1976 г. в район близо до река Ебола, откъдето идва и името му. Най-големите епидемии са били в части на Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.