Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Б роят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 700, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в централноафриканската страна.

В ситуационния доклад са документирани 21 нови заразени. Така общият брой на потвърдените случаи в ДР Конго вече е 710. Сто четиридесет и девет от тези хора са починали.

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история.

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Какво представлява вирусът?

Еболата е тежко вирусно заболяване, причинено от вируси от рода Ebolavirus. То може да предизвика висока температура, тежко общо неразположение и в някои случаи вътрешни и външни кръвоизливи.

Как се предава?

Чрез директен контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразен човек или животно. Чрез замърсени предмети (игли, медицинско оборудване и др.). Не се разпространява по въздуха като грипа.

Симптоми

Обикновено се появяват между 2 и 21 дни след заразяване:

висока температура; силна умора; главоболие; мускулни болки; повръщане и диария; коремни болки; понякога кръвоизливи.

Колко е опасна?

Еболата е много сериозно заболяване. Смъртността при различните огнища е варирала от около 25% до над 80%, в зависимост от конкретния вирусен щам и качеството на медицинските грижи.

Лечение и профилактика

Съществуват одобрени ваксини срещу някои видове ебола. Ранната медицинска помощ значително увеличава шансовете за оцеляване. Лечението включва поддържане на течностите, кислородна терапия и други поддържащи грижи, а за някои случаи има и специфични лекарствени терапии.

Първото откриване на заболяването е през 1976 г. в район близо до река Ебола, откъдето идва и името му. Най-големите епидемии са били в части на Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.