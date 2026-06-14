Свят

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

14 юни 2026, 11:08
Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици
Източник: БТА

Б роят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 700, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в централноафриканската страна.

В ситуационния доклад са документирани 21 нови заразени. Така общият брой на потвърдените случаи в ДР Конго вече е 710. Сто четиридесет и девет от тези хора са починали.

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

  • Какво представлява вирусът?

Еболата е тежко вирусно заболяване, причинено от вируси от рода Ebolavirus. То може да предизвика висока температура, тежко общо неразположение и в някои случаи вътрешни и външни кръвоизливи.

  • Как се предава?
  1. Чрез директен контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразен човек или животно.
  2. Чрез замърсени предмети (игли, медицинско оборудване и др.).
  3. Не се разпространява по въздуха като грипа.
  • Симптоми

Обикновено се появяват между 2 и 21 дни след заразяване:

  1. висока температура;
  2. силна умора;
  3. главоболие;
  4. мускулни болки;
  5. повръщане и диария;
  6. коремни болки;
  7. понякога кръвоизливи.
  • Колко е опасна?

Еболата е много сериозно заболяване. Смъртността при различните огнища е варирала от около 25% до над 80%, в зависимост от конкретния вирусен щам и качеството на медицинските грижи.

  • Лечение и профилактика
  1. Съществуват одобрени ваксини срещу някои видове ебола.
  2. Ранната медицинска помощ значително увеличава шансовете за оцеляване.
  3. Лечението включва поддържане на течностите, кислородна терапия и други поддържащи грижи, а за някои случаи има и специфични лекарствени терапии.

Първото откриване на заболяването е през 1976 г. в район близо до река Ебола, откъдето идва и името му. Най-големите епидемии са били в части на Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

Източник: БТА, Николай Станоев    
ебола Демократична република Конго вирусна епидемия вирус Ебола симптоми на ебола предаване на ебола здравна криза лечение на ебола ваксина срещу ебола смъртност
Последвайте ни

По темата

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

carmarket.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 13 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 14 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 13 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Свят Преди 27 минути

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

България Преди 2 часа

Лекари опровергават митовете за вадене на паразитите с олио и въртене

Зеленски: Украйна е готова да отвори шест преговорни клъстера за присъединяване към ЕС

Зеленски: Украйна е готова да отвори шест преговорни клъстера за присъединяване към ЕС

Свят Преди 3 часа

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква напредък по европейския си път и подготвя натоварен дипломатически график.

Защо голямото петролно поскъпване не се случи въпреки кризата в Близкия изток

Защо голямото петролно поскъпване не се случи въпреки кризата в Близкия изток

Пари Преди 4 часа

Пазарът остана далеч от най-песимистичните сценарии

Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите

Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите

Свят Преди 4 часа

Убийството е извършено в щата Оахака, където действат картелите „Синалоа“ и „Халиско – Ново поколение“

Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

Свят Преди 4 часа

В Евиан ще бъдат обсъдени сигурността в Близкия изток и бъдещи международни действия

Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга

Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга

Любопитно Преди 5 часа

Мнозина вярват, че студеният въздух през лятото разболява, но истината се оказва съвсем различна. Известен пулмолог обяснява какви опасни микроорганизми и бактерии вдишваме всеки ден и как лошо поддържаният уред може да увреди белите ни дробове

Любовен тътен под водата: Гигантски есетри тресат река Хъдсън със "секс звуци"

Любовен тътен под водата: Гигантски есетри тресат река Хъдсън със "секс звуци"

Любопитно Преди 5 часа

Изследователи уловиха зловещ, тътен под повърхността на река Хъдсън, който наподобява преминаващ влак. Оказва се, че източникът на този подводен шум са любовните повиквания на гигантски есетри, които достигат размерите на малка кола

Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

Любопитно Преди 5 часа

Вдъхновена от изисканите френски сладкиши, тази ефектна торта съчетава нежни палачинки, ефирен крем с маскарпоне и свеж вкус на малини и ягоди. Приготвя се изключително лесно, без да се налага да включвате фурната в горещите летни дни

Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

Свят Преди 5 часа

На 14 юни се отбелязва и годишнината от създаването на армията на Съединените щати

Снимката е илюстративна

14 юни: Кръв и корона в полите на Рила

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лятото се завръща! Слънчева неделя с температури до 30 градуса

Лятото се завръща! Слънчева неделя с температури до 30 градуса

България Преди 5 часа

НИМХ не обявява предупредителни кодове, валежи са възможни само в планините и Източна България

Трагедия край Шипка: Мотоциклетист загина при тежък сблъсък с кола

Трагедия край Шипка: Мотоциклетист загина при тежък сблъсък с кола

България Преди 14 часа

Друг мотоциклетист и 47-годишна жена са в болница, полицията въведе обходен маршрут

10 милиона до 2050 г.: Швейцария гласува дали да сложи таван на населението си

10 милиона до 2050 г.: Швейцария гласува дали да сложи таван на населението си

Свят Преди 15 часа

Този уикенд Швейцария провежда исторически референдум, който може да принуди страната да напусне единния пазар на ЕС и да затвори границите си, ако жителите надхвърлят критичния таван. Правителството и синдикатите предупреждават за икономически хаос

Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича

Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича

Свят Преди 15 часа

Пакистан потвърди електронно споразумение в неделя, но иранските дипломати призовават за предпазливост

Прилошаване зад волана доведе до фатален челен сблъсък и жертва край Гоце Делчев

Прилошаване зад волана доведе до фатален челен сблъсък и жертва край Гоце Делчев

България Преди 15 часа

Инцидентът блокира движението в района на Гоце Делчев, полицията регулира трафика

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg
1

Учени проследяват инвазивните видове у нас

sinoptik.bg

„Имах гняв, но ѝ простих“: Кристин Илиева за Дивна 8 години след катастрофата

Edna.bg

„Щом аз мога, значи и вие можете!“: Филип Буков показа как се е променил за 10 години

Edna.bg

Дейвид Бекъм: Винаги съм бил най-големият фен на Spice Girls

Gong.bg

Двама са обвинените за кражбата на екипировка от Англия

Gong.bg

5-годишно дете е с множество хематоми след системен побой и насилие

Nova.bg

Слънчево с температури между 25 и 30 градуса ни очаква в неделя

Nova.bg