България

Десетки задържани при спецакция в кв. „Ботунец“

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook

14 юни 2026, 17:38
Десетки задържани при спецакция в кв. „Ботунец“
Източник: IStock

М ащабна полицейска операция тече в столицата. Спецчастите на МВР са извършили десетки арести в софийския квартал „Ботунец“, а акциите продължават едновременно на множество адреси в различни части на града.

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook. В остър и категоричен тон той заяви, че времето на безнаказаността е приключило.

„Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави – също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото“, написа Демерджиев.

Според информация на NOVA, операцията не е ограничена само до „Ботунец“, а е насочена срещу организираната престъпност на територията на цяла София. Очаква се по-късно от МВР да дадат подробности за това какви са конкретните престъпления, обект на разследването, и какви количества пари или незаконни стоки са били иззети по време на хайките.

Последвайте ни
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но той не поиска такава

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но той не поиска такава

Десетки задържани при спецакция в кв. „Ботунец“

Десетки задържани при спецакция в кв. „Ботунец“

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

carmarket.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 18 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 19 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 19 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Свят Преди 1 час

Ударите са били нанесени в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ на територията на Израел

Япония проучва Гренландия за добив на редки земни елементи

Япония проучва Гренландия за добив на редки земни елементи

Свят Преди 2 часа

Посещението е планирано за това лято и в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност

<p>Кола форсира гуми край протест срещу шофьора, прегазил детско колело в Лесново</p>

Протест в село Лесново срещу агресията заради шепа череши

България Преди 3 часа

Недоволството събра десетки хора в центъра на населеното място, които настояха за реакция на институциите

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

България Преди 4 часа

За инцидента първа информира Галина Серафимова чрез публикация във Facebook

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Свят Преди 4 часа

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Свят Преди 5 часа

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

България Преди 5 часа

Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов предупреждава за новите методи на трафикантите

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Свят Преди 5 часа

Британски командоси и специални служби извършиха шестчасова операция срещу санкциониран танкер

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Свят Преди 6 часа

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

България Преди 6 часа

Тормозът е продължил близо месец

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Любопитно Преди 6 часа

В емоционално интервю пред Мон Дьо моделът Кристин Илиева се връща към денят, който промени живота ѝ завинаги и приятелството, което не устоя на времето

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Свят Преди 6 часа

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Свят Преди 7 часа

Службите разкриват връзки с руското военно разузнаване

Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

Свят Преди 7 часа

Разследване в Мексико след открито тяло със следи от насилие до базата на иранския национален отбор

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

България Преди 8 часа

Лекари опровергават митовете за вадене на паразитите с олио и въртене

<p>Името на Тръмп е заличено от фасадата на центъра &quot;Кенеди&quot; във Вашингтон</p>

Името на Доналд Тръмп бе премахнато е фасадата на „Кенеди център“ след съдебно решение

Свят Преди 8 часа

Федерален съд разпореди заличаване на всякакви препратки към президента Тръмп от културната институция във Вашингтон.

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Кои са най-високите водопади в България

sinoptik.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg

Илон Мъск стана първият трилионер в историята

Edna.bg

Секссимволът на 90-те Ясмин Блийт на 58: Какво се случва със звездата от „Спасители на плажа“

Edna.bg

Люис Хамилтън спечели Гран При на Барселона

Gong.bg

Кими Антонели отпадна от Гран При на Барселона

Gong.bg

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържани

Nova.bg

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

Nova.bg