Десетки задържани при спецакция в кв. „Ботунец“

М ащабна полицейска операция тече в столицата. Спецчастите на МВР са извършили десетки арести в софийския квартал „Ботунец“, а акциите продължават едновременно на множество адреси в различни части на града.

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook. В остър и категоричен тон той заяви, че времето на безнаказаността е приключило.

„Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави – също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото“, написа Демерджиев.

Според информация на NOVA, операцията не е ограничена само до „Ботунец“, а е насочена срещу организираната престъпност на територията на цяла София. Очаква се по-късно от МВР да дадат подробности за това какви са конкретните престъпления, обект на разследването, и какви количества пари или незаконни стоки са били иззети по време на хайките.