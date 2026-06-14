Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

У чителка, помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна.
Освен това имуществото на жената ще бъде конфискувано.
Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украйна е разкрила дейността ѝ през октомври 2024 г.
Украински удари оставиха без ток контролирани от руските сили части на Украйна
В цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна няма ток заради нарушения в електроенергийната мрежа в съседната Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова на компанията "Херсоненерго".
По-рано назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че украински атаки с дронове са довели до прекъсване на електроснабдяването в част от региона.
Петима загинали при руски атаки в южна Украйна, 19 са ранени
Русия обяви тези и още две украински области - Донецка и Луганска, за анексирани. Тя обаче не контролира изцяло четирите украински региона.
В редица руски области тази нощ бе обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната са затворени, съобщи още ТАСС, като се позова на регионалните власти.