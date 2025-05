Елегантност на високи токчета: Блейк Лайвли в Ню Йорк с "убийствена" визия

Б лейк Лайвли събира модни аплодисменти по време на престоя си в Ню Йорк, пише People .

Актрисата, на 37 години, която в момента промотира новия си филм Another Simple Favor, бе забелязана с два зашеметяващи тоалета в Ню Йорк по повод участието си в предаването Late Night with Seth Meyers.

За първия си тоалет Лайвли бе избрала визия изцяло в бяло.

Роклята ѝ се отличаваше с дълбоко деколте и прилепнало бюстие. В областта на ханша материята бе декорирана с няколко пласта волани, които се разширяваха надолу до малко над глезените.

Тя носеше обувки с тънки каишки, отворени отпред и обсипани с камъни. Към тоалета си звездата от “Клюкарката” бе добавила златна гривна с цветни скъпоценни камъни. Обеците ѝ с висящ елемент също включваха цветен акцент в центъра.

#Blake Lively Wows in All-White in N.Y.C. to Promote Another Simple Favor #US #LA #Celebrities #Lifestyle https://t.co/XHsVd0krsb

Характерната за Лайвли руса коса бе оформена наполовина вдигната, наполовина пусната – с големи, свободно падащи къдрици. Гримът ѝ бе естествен и нежен.

Позирайки с усмивка за снимки, тя показа и празнична бяла чанта, украсена с ярки цветове.

Но създателката на Betty Booze не спря дотук! Филмовата звезда бе заснета и с втори тоалет извън студиото след участието си в Late Night.

Оставайки вярна на елегантния стил, Лайвли бе облечена в син комплект от туид с пола, която стигаше до средата на бедрото ѝ.

По средата на горната част имаше цип в по-тъмен нюанс на синьото, а от двете страни – джобове. Същата ресниста декорация, използвана за джобовете, се повтаряше и в краищата на ръкавите и подгъва на полата.

Тя остана в синята гама и с избора на абстрактни обеци в по-светъл тон от останалата част на облеклото.

Прическата и гримът ѝ останаха непроменени.

Като аксесоар бе добавена малка чанта в тъмносиньо и много по-мек нюанс на синьото.

Все пак вниманието привлякоха и обувките ѝ с шипове, които бяха не по-малко впечатляващи.

Blake Lively looks chic in a Carolina Herrera ensemble while spotted out with her sister Robyn in New York City 💙 pic.twitter.com/8L8jDYbKP6