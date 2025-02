Блейк Лайвли нарича Джъстин Балдони „изрод“, разкриват съдебни документи

Б лейк Лайвли нарече Джъстин Балдони „изрод, който трябва да си държи езика зад зъбите“ в разкрита жалба от съдебния й процес срещу него.

Ожесточеният спор между актрисата Блейк Лайвли и колегата й Джъстин Балдони предостави ценна информация за динамиката в Холивуд и начините, по които индустрията се опитва да потушава негативната публичност чрез PR екипи.

Ако не беше съдебният иск на Лайвли и насрещният иск на Балдони, разкритите текстове, имейли и разгорещени дискусии нямаше да станат публично достояние.

Blake Lively says other women will testify against Justin Baldoni for making them ‘uncomfortable’ https://t.co/vr5zK6lMLg