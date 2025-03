Блейк Лайвли, Анна Кендрик и Мекеле Мороне на премиерата на „Another Simple Favor“

Б лейк Лайвли, Анна Кендрик и други звезди присъстваха на премиерата на филма „Another Simple Favor“ по време на филмовия фестивал South by Southwest 2025.

На събитието, което се проведе в Paramount Theatre в Остин, Тексас, Лайвли и Кендрик се срещнаха с фенове, преди да се отправят към прожекцията на дългоочакваното продължение на „A Simple Favor“.

#BlakeLively is setting up for the perfect shot on the red carpet for the "Another Simple Favor" premiere -- and, putting a pause on photos to make sure her skin looks just right in the snaps. 🎥 Shutterstock pic.twitter.com/49bfzCeXEs

Лайвли сияеше в розова рокля, докато позираше за снимки, а Кендрик впечатли с черен гащеризон без презрамки и дълбоко деколте.

Сред присъстващите бяха и техните колеги от филма – Хенри Голдинг и Микеле Мороне.

В интервю за CBS Austin, Голдинг сподели, че все още не е гледал филма пред публика.

„Това е филм, който предизвиква реакции – „Оh!“, „Аh!“ – и ще има много такива моменти. Затова съм наистина развълнуван.“

Режисьорът Пол Фейг също даде интервю за Variety Magazine, в което изрази възхищението си от работата си с Лайвли: „Тя е изключителен професионалист – толкова умна и креативна. Тя и Анна са сред най-интелигентните актьори, с които съм работил. Всяка филмова звезда има мнение за своята роля, но Блейк и Анна наистина влагат всичко от себе си, за да направят сцените още по-добри.“

How is the release of "Another Simple Favor" being affected by everything going on in the world?



Anna Kendrick: "Why, what happened? I did ayahuasca and the last year of my life is just gone." pic.twitter.com/NZlB0gcp8l