„Тя не би трябвало да е тук“: Разкритикуваха Блейк Лайвли на гала вечерта на Time100

М егин Кели остро разкритикува Блейк Лайвли по време на гала вечерта на Time100, след като актрисата беше включена в списъка на списание Time с „Най-влиятелните личности на годината“.

„Това е нелепа шега“, заяви политическият коментатор пред Daily Mail на червения килим на събитието в четвъртък в Ню Йорк. „Тя не би трябвало да е тук. Няма никакво влияние.“

Кели продължи, като обвини Лайвли, че е „повдигнала фалшиви обвинения в рамките на движението MeToo“ срещу нейния колега и режисьор на "Никога повече" — Джъстин Балдони.

„По-късно съжали, че го е направила, защото почти всяко едно от нейните обвинения се разпадна“, добави още телевизионната водеща.

„Да бъде удостоена с такава чест за това, че се е опитала да съсипе живота на един мъж без никакви основания, е скандално“, заяви още 54-годишната Кели.

Тя отбеляза, че очевидно Time търси големи имена, за да съберат интерес и читатели, „но този избор беше изключително неуместен“.

Кели дори се пошегува, че се е надявала да си направи селфи с Лайвли и Меган Маркъл — макар и от разстояние, защото и двете „ѝ осигурили толкова много часове съдържание“ за "Шоуто на Мегин Кели".

„Имам чувството, че [Лайвли] ще ме избягва“, иронично отбеляза тя. „Аз обаче няма да избягвам никого. Добре съм.“

Embed from Getty Images

37-годишната звезда от Gossip Girl се появи на червения килим, облечена в елегантна рокля с открити рамене от Zuhair Murad.

На събитието тя беше придружена от съпруга си, актьора Райън Рейнолдс — който ден по-рано взе участие в срещата на върха Time100 — и от майка си Илейн. Лайвли беше призната в престижния списък като „филантроп и личност, ангажирана с решаването на едни от най-трудните проблеми в страната“.

🚨 BREAKING: Bold Moment at TIME100 Gala — Megyn Kelly Calls Out Blake Lively: She Made a Fake #MeToo Allegation That Fell Apart. She Has No Influence. She Shouldn’t Be on This List. It’s a Scandal



At the high-profile TIME100 Gala, with Blake Lively and Ryan Reynolds in… pic.twitter.com/fR47HBnuDL