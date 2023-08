Чудото на природата: Ето защо пеперудите в Амазонка пият сълзите на костенурките

А ко някога имате достатъчно късмет да пътувате по перуанската Амазонка, може да попаднете на приказно магическа гледка. Сред невероятните животински видове, които обитават района, са пеперуди, които пият сълзите на костенурките, които живеят там.

Тропическият ентомолог и научен комуникатор Фил Торес публикува видеоклип в канала си в YouTube, на който се вижда забележителното поведение на тези видове пеперуди. Той обяснява, че пеперудите, около осем различни вида, правят това, защото търсят специфично нещо - натрий.

Това се случва, защото в зоната, в която живеят има недостиг на сол поради отдалечеността от открито море. Атлантическият океан е на повече от 1600 километра и планините на Андите блокират вятъра, който пренася важни минерални частици. Това кара животните, които живеят тук, да бъдат малко по-изобретателни, за да намерят сол.

