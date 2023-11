Археолози откриха най-стария тумор в египетски скелет

А ко не беше зоркият поглед на един багерист, работещ в древна подземна гробница в Египет, археолозите може би никога нямаше да го открият: зъб, разположен в извивката на износен таз.

Първоначално ръководителят на обекта и археолог Мелинда Кинг Ветцел си помисли, че гледа артефакт от времето на египетските фараони.

Ветцел не е била сигурна в експертизата си, тя потърсила съдействие от биоархеологическия ръководител на обекта Гретхен Дабс. Според Дабс откритието било най-старото доказателство за зрял тератом на яйчника или тумор от зародишни клетки (образованието представлява костна маса с два зъба, този вид тумор е съставен от няколко различни типа тъкани, като кости, мускули или косми - ред. бел).

Образуванието прилича на калцирана купчина от неорганизирани и напълно оформени тъкани, като кости и зъби, съобщава Science Alert.

Размерите ѝ са приблизително 3 на 2 см. и датира от средата на XIV в. пр. н. е.

Изследователите казват, че тя добавя "значителна времева и географска дълбочина към разбирането ни за това състояние в миналото".

Ветцел, Дабс, които са от различни компании и университети, работят заедно на този археологически обект, на източния бряг на река Нил от години в рамките на проекта "Амарна". Това са дългосрочни, продължаващи разкопки, които имат за цел да разкрият гробищата на обикновените хора, погребани в близост до някогашната столица на фараона Ахенатен, създадена през 1345 г. пр.

Младият женски скелет с тумор на яйчниците е открит погребан в многокамерна гробница в Северното пустинно гробище на Амарна и вероятно е бил на възраст 18-21 години, когато е починал, заключват експертите.

Жената била погребана с ръце, поставени над таза. Тя била увита по начин, който е обичаен за други неелитни гробища в Амарна. Въпреки това върху нея е имало повече бижута, отколкото върху другите тела, които били открити в околността.

Тератомите са редки видове тумори от зародишни клетки, които обикновено са доброкачествени, въпреки че могат да се съпровождат със симптоми като болки в корема или безплодие. Те се срещат много рядко в археологията. Всъщност това е едва петият подобен случай, открит от археолози, и единственият в Египет. Туморът е с няколко века по-стар от другите древни тератоми, открити преди това от археолози в Испания, Франция, Перу и Португалия.

По-нататъшните разкопки около женския скелет са разкрили втори зъб близо до горната част на костта на крака, все още в тазовата кухина. Археолозите са заключили, че този втори зъб е бил част от тумора, но се е отделил по време на разлагането.

Според учените и двата зъба са покрити с пълни, "макар и малко обезобразени", емайлови корони. Те показват и частично оформени коренови структури в основата на цименто-емайла, коментират експертите.

Това е твърде развито за плод в ранен стадий на развитие и силно подсказва, че образуванието не е неродено дете, а тумор.

Този конкретен индивид, казват изследователите, е имал златен пръстен на лявата си ръка, който се е намирал близо до тумора. Той е бил илюстриран с изображение на Бес - древноегипетско божество, свързано с плодородието и защитата.

Макар да е само хипотеза, авторите казват, че е възможно тази позиция на пръстена да е била целенасочена и пръстенът на Бес да е бил използван за справяне с болката, изпитвана в тази част на тялото, или с "възприеманите проблеми на безплодието".

