Най-смъртоносната форма на рак на кожата не е меланомът

С ъществува схващане сред масовата аудитория, че меланомът е най-смъртоносното туморно заболяване.

В световен мащаб все повече хора умират от немеланомен рак на кожата (NMSC), установява ново проучване.

Проучването е проведено от изследователи от Университетската болница в Ница във Франция. Експертите са използвали данни за пациенти, събрани от Международната агенция за изследване на рака част от Световната здравна организация (СЗО).

Проучването установява, че докато меланомът е причинил 57 000 смъртни случая в световен мащаб през 2020 г., от немеланомния рак на кожата, 63 700 души са загубили живота си.

В някои отношения проучването обръща внимание на това, каква заплаха за живота представлява NMSC.

NMSC се счита за по-малко сериозен от другите видове рак – рядко фатален и често остава извън докладите на националните ракови регистри за общия брой ракови заболявания.

Меланомът и NMSC споделят има някои обши характеристики. И двата са тясно свързани с излагането на ултравиолетова радиация (UV).

UV е в състояние да произведе мутации в организма, причиняващи рак, които стимулират образуването както на меланом, така и на NMSC.

През последните няколко десетилетия се наблюдава голямо увеличение на случаите на двата вида рак. Според учените мнението на хората за солариума се е променило.

Повечето от тези видове рак се срещат при хора със светла кожа, но хората с по-мургава кожа също могат да се разболеят, уточняват учени.

За съжаление, често хората остават недиагностицирани поради липса на информираност както от страна на пациентите, така и от страна на дерматолозите.

Между меланомът и NMSC се наблюдават някои различия. Докато UV е рисков фактор и за двете, NMSC се свързва повече с хронично излагане на слънчева светлина. Следователно туморите често се появяват по-често лицето и в областта на главата. Тежките слънчеви изгаряния са по-тясно свързани с меланома на тялото.

Има два основни вида NMSC: базалноклетъчен карцином (злокачествен тумор на кожата, произлизащ от клетки на т.нар. базалноклетъчен слой и на корените на космените фоликули) и плоскоклетъчен карцином. И двете възникват от вид кожна клетка, наречена кератиноцит.

Кератиноцитите са основният тип клетки, които изграждат епидермиса, външния слой на нашата кожа. Мутациите в кератиноцитите, причинени от излагане на ултравиолетови лъчи, могат да променят баланса на кожата, а това води до образуване на тумор.

Меланомите се появяват като следствие от активиращи рака мутации в различен тип кожна клетка, наречена меланоцит. В епидермиса има около десет пъти по-малко меланоцити от кератиноцитите, но те играят важна роля в защитата на кожата ни от увреждане, като произвеждат меланин.

Меланинът е пигментът, който определя цвета на кожата. Той се произвежда в по-големи количества след излагане на UV лъчи, така придобиваме тен.

Как настъпват смъртните случаи?

Повечето смъртни случаи от рак са причинени от вторични тумори, които възникват, когато клетките от първоначалния тумор се отделят и разпространяват или се разсейват в отдалечени места в тялото. Ракът на кожата не е изключение.

Метастазите обаче са много предизвикателен процес за раковите клетки. Те първо трябва да нахлуят в околните тъкани, след това да преживеят стреса от транспортирането около кръвния поток, преди да могат да създадат колония в среда, която е различна от кожата.

