Учени откриха най-старият известен случай на рак при хората

Р акът може да изглежда като съвременна болест, но е засягал хората от векове. Учените са открили множество праисторически човешки останки, показващи наличие на рак. И така, кой е най-ранният регистриран случай на рак? И кой е първият описан в медицинските текстове случай?

Най-ранните доказателства за рак при хората са от човек, живял преди около 1,7 милиона години. Този индивид, вероятно от вида Paranthropus robustus или Homo ergaster, е живял със злокачествен тумор в костта на левия пръст на крака. Археолозите са открили останките му в пещерата Сварткранс, варовиково находище в Южна Африка, която често се нарича Люлката на човешката цивилизация, тъй като е мястото с най-много останки от човешки видове в света.

Когато изследователите сравнили сканираните с компютърна томография вкаменелости на костите на пръстите на крака с изображения на съвременни случаи на остеосаркома, агресивна форма на рак, която започва в клетките, които образуват костите, те веднага разпознали отличителния външен вид на остеосаркома, подобен на карфиол , според проучване от 2016 г. по случая, публикувано в Южноафриканския журнал за наука.

В днешно време остеосаркомът е един от най-честите видове рак на костите при хората и може да се появи на всяка възраст, въпреки че най-често се наблюдава при деца, тийнейджъри и млади хора, които все още растат, според Американското общество за борба с рака. Точната възраст на този праисторически индивид все още не е известна, но изглежда, че е бил възрастен.

Още по-стар доброкачествен тумор е открит в човешки индивид на 1,9 милиона години, известен като Australopithecus sediba, намерен в Южна Африка, според отделно проучване от 2016 г. в Южноафриканския научен журнал.

Не е изненадващо, че най-старият известен случай на рак е бил в кост, тъй като органите, кожата и другите меки тъкани са по-податливи на гниене от костите.

„Костта е една от малкото тъкани, които могат да оцелеят във вкаменелостите“, каза пред Live Science Брус Ротшилд, палеонтолог по гръбначни животни в Природонаучния музей Карнеги в Питсбърг, който не е участвал в изследването.

Въпреки това, дори ракът да присъства във вкаменелост, той често не се вижда с невъоръжено око и изисква допълнителни изследвания, за да се открие - какъвто е бил случаят с костта на пръста на крака.

„Около една трета от раковите заболявания се проявяват“, каза Ротшилд. „Но ще трябва да направите рентгенова снимка, за да определите дали нещо е скрито вътре в костта. Повечето патолози гледат рентгенова снимка, преди да поставят диагноза за тумор, когато засяга костите.“

Първи писмени сведения за рак

