Археолози откриха човешко жертвоприношение в Перу

П еруански археолози откриха мумия на повече от 1000 години в покрайнините на столицата Лима - най-новата находка, датираща от времето преди инките, предаде Ройтерс.

Увитата мумия вероятно е на юноша. Намерена е в подземна гробница заедно с керамични предмети и въжета, парчета кожа и коса.

Мумифицираният младеж е "добре съхранен", каза археологът Йомира Уаман. Тя работи по изследователския проект, наречен "Кахамаркила", свързан с държавния университет "Сан Маркос".

Макар че е известен най-вече с планинското убежище Мачу Пикчу, Перу е бил дом на различни предиспански култури, процъфтявали през вековете преди империята на инките.

Смята се, че младежът е живял преди 1100-1200 години. Находката е била на около 200 метра от мястото, където е открита първата мумия в обекта Кахамаркила, обяснява археологът Уаман. Мумията, за която тя говори, беше намерена в същия район миналата година.

В археологическия обект бяха изкопани и останките на осем деца и 12 възрастни, които очевидно са били принесени в жертва преди около 800-1200 години.

В комплекса Кахамаркила се намират руините на четири пирамиди и други съоръжения, сред които стени, изградени като лабиринт.

Археологическият обект вероятно е бил обитаван от хора от крайбрежието и високите части на Андите, смята Йомира Уаман. Разположен е на около 20 км от столицата Лима, като се предполага, че мястото е било процъфтяващ търговски център, отбелязва Ройтерс.