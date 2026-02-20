Брад Пит пристигна на гръцкия остров Хидра за снимките на нов филм

О стров Хидра се подготвя за снимките на новата холивудска продукция „Ездачите“ с участието на Брад Пит, който пристигна там в четвъртък, пише ekatemarini.com.

В интервю за държавната телевизия ERT Костас Аргитис – жител на острова и участник в продукцията като поддържащ актьор – заяви: „Островът се е превърнал в огромен снимачен комплект. Всичко на острова се върти около филма на Брад Пит.“

Brad Pitt Set to Arrive on Hydra Greece for "The Riders" Filming in Late February 2026https://t.co/vxtBfNNcp9 — Greek City Times (@greekcitytimes) January 30, 2026

Очаква се снимките да продължат около две седмици, като местната общност вече се подготвя за засилената активност в навечерието на дългия уикенд за „Чист понеделник“, който отбелязва началото на Великите пости в православния календар. Продуцентските екипи вече са на острова и подготвят локациите за снимки.

Общината е поела ангажимент да окаже съдействие на продукцията, основно по отношение на издаването на разрешителни и използването на обществени пространства.

Кметът Георгиос Кукудакис заяви пред ERT, че островът предлага естествен декор, подходящ за мащабна международна продукция, като всички поискани локации са получили одобрение. Той допълни, че в отговор на нуждите на снимачния процес „всички места за настаняване, ресторанти и кафенета са отворени“.

The Hollywood star is expected to be in Hydra at the end of February for the filming of the movie 'The Riders'https://t.co/qQaKFEcUKx — Neos Kosmos (@NeosKosmos) January 30, 2026

Очаква се Пит да се срещне и с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл по време на тридневния си престой на Хидра.

Режисиран от Едуард Бергер, „Ездачите“ е екранизация по романа от 1994 г. на Тим Уинтън и се продуцира от компанията Plan B Entertainment, основана от Пит. В лентата той изпълнява ролята на Фред Скъли – австралиец, чиято съпруга изчезва по време на пътуване до Австралия, оставяйки малката им дъщеря Били травмирана и безмълвна. Историята проследява трескавото търсене на отговори от Скъли из Европа.

В актьорския състав участват още Джулиан Никълсън, Коко Грийнстоун, Майкъл Смайли, Дани Хюстън, Камий Котин и Улрих Томсен.