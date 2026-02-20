Любопитно

Брад Пит пристигна на гръцкия остров Хидра за снимките на нов филм

Брад Пит пристигна на Хидра за снимките на новия филм „Ездачите“, режисиран от Едуард Бергер, като островът се превърна в мащабна снимачна площадка за холивудската продукция

20 февруари 2026, 10:32
Брад Пит пристигна на гръцкия остров Хидра за снимките на нов филм
Източник: Getty Images

О стров Хидра се подготвя за снимките на новата холивудска продукция „Ездачите“ с участието на Брад Пит, който пристигна там в четвъртък, пише ekatemarini.com.

В интервю за държавната телевизия ERT Костас Аргитис – жител на острова и участник в продукцията като поддържащ актьор – заяви: „Островът се е превърнал в огромен снимачен комплект. Всичко на острова се върти около филма на Брад Пит.“

Очаква се снимките да продължат около две седмици, като местната общност вече се подготвя за засилената активност в навечерието на дългия уикенд за „Чист понеделник“, който отбелязва началото на Великите пости в православния календар. Продуцентските екипи вече са на острова и подготвят локациите за снимки.

Общината е поела ангажимент да окаже съдействие на продукцията, основно по отношение на издаването на разрешителни и използването на обществени пространства.

Кметът Георгиос Кукудакис заяви пред ERT, че островът предлага естествен декор, подходящ за мащабна международна продукция, като всички поискани локации са получили одобрение. Той допълни, че в отговор на нуждите на снимачния процес „всички места за настаняване, ресторанти и кафенета са отворени“.

Очаква се Пит да се срещне и с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл по време на тридневния си престой на Хидра.

Режисиран от Едуард Бергер, „Ездачите“ е екранизация по романа от 1994 г. на Тим Уинтън и се продуцира от компанията Plan B Entertainment, основана от Пит. В лентата той изпълнява ролята на Фред Скъли – австралиец, чиято съпруга изчезва по време на пътуване до Австралия, оставяйки малката им дъщеря Били травмирана и безмълвна. Историята проследява трескавото търсене на отговори от Скъли из Европа.

В актьорския състав участват още Джулиан Никълсън, Коко Грийнстоун, Майкъл Смайли, Дани Хюстън, Камий Котин и Улрих Томсен.


